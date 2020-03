Citu: Ma astept ca efectele economice ale coronavirusului sa fie minime

"Politica fiscala "to the rescue"! (opinie personala!!!) Cum ar trebui sa raspunda politicile economice, fiscala si monetara, socului economic rezultat de pe urma epidemiei COVID-19? Raspunsul este direct legat de canalul prin care se transmite acest soc in economie. Este un soc care se transmite pe partea ofertei sau un soc care se transmite pe partea cererii? Ambele?", a aratat Citu.El a analizat pe rand ambii indicatori."Daca impactul este transferat in economie pe partea ofertei, asta inseamna o reducere a productiei. Oamenii stau acasa si productia se opreste. Am vazut acest efect in China unde in primul trimestru datele arata recesiune. Productia scazuta inseamna in scurt timp preturi mai mari si tot pe termen scurt inflatie", a sustinut el.Pe de alta parte, daca impactul este transferat in economie pe partea cererii atunci vedem pe termen scurt o reducere a cererii, oamenii nu mai ies din casa si nu mai consuma bunuri si servici (dupa ce au acumulat provizii). Asta inseamna pe termen scurt o reducere a preturilor, o crestere a stocurilor si in final reducerea productiei, a scris Citu pe reteaua de socializare.O prima concluzie a economistului este ca, in ambele cazuri, productia scade, ceea ce inseamna o crestere economica mai mica."Deja institutiile internationale estimeaza o crestere economica mai mica la nivel global in 2020 cu aproximativ jumatate de punct procentual. De aceea primul raspuns a venit din partea bancilor centrale care au redus ratele dobanzilor. Prin aceasta masura se introduce lichiditate in sistemul economic (ajuta cererea) si scad costurile de productie. Dar ajunge? Este cea mai buna masura?", s-a intrebat premierul desemnat.Din punctul sau de vedere, desi este o masura foarte buna, nu este suficienta."Avand in vedere ca ne confruntam la nivel global cel mai probabil cu un soc pe partea ofertei, este nevoie atat de politica monetara cat si de politica fiscala pentru a atenua efectele economice ale coronavirus. Dar politica fiscala poate actiona mult mai direct in sustinerea productiei pe termen scurt atat cu resurse, dar si cu instrumente. In acelasi timp politica fiscala este cea mai potrivita pentru a sustine masurile implementate de Ministerul Sanatatii pentru a reduce amploarea epidemiei de coronavirus, dar si pentru tratarea pacientilor", a continuat ministrul desemnat al Finantelor.In opinia sa, ne confruntam cu o situatie diferita fata de acum 10 ani."In 2008/2009 politica monetara avea instrumentele potrivite. Astazi politica fiscala este chemata sa sustina cresterea economica pentru ca are cel mai direct impact (vezi comunicat Eorogrup ieri). Am spus-o si o repet. Romania are si resursele si instrumentele fiscale pentru a face fata fara nicio problema acestui soc. Am fost precauti, am luat in calcul mai multe scenarii si acum se vede", a aratat Citu.Potrivit acestuia, exista un alt efect al socului pe partea de oferta care va face ca economia globala sa-si revina rapid. Companiile vor investi masiv in tehnologie de productie in perioada urmatoare."Ma astept ca efectele economice ale COVID -19 sa fie minime in conditiile unui raspuns rapid al politicilor fiscale (dupa raspunsul politicii monetare). Combinatia politica fiscala si investitii in tehnologie va recupera integral in partea a doua anului pierderea suferita la nivel global in primul trimestru. Cheia este sa raspundem rapid! Pana acum Romania a raspuns foarte bine si se vede", a concluzionat el.