Citu: Suntem pregatiti cu resurse si instrumente fiscale pentru a face fata oricarei provocari

"In acest moment este foarte important sa crestem puterea de cumparare a romanilor. Rata inflatiei continua sa scada = puterea de cumparare a romanilor creste. Romania nu mai este tara cu cea mai mare inflatie din UE. Dobanzile si preturile scad pentru ca suntem mai pregatiti si mai credibili. Suntem pregatiti cu resurse si instrumente fiscale pentru face fata oricarei provocari", arata Florin Citu.Potrivit acestuia, pentru a atenua efectele economic ale Covid - 19 trebuie luate masuri de natura fiscala, iar pentru un impact maxim este nevoie de coordonarea politicilor fiscale si a celor monetare."Deja v-am spus ca asa cum arata lucrurile masurile trebuie sa fie de natura fiscala. Dar pentru a avea impact maxim este nevoie de coordonarea politicilor fiscale si monetare. Am tinut legatura in permanenta cu domnul guvernator si deja avem formate echipe de lucru cu experti din MFP si BNR. Pentru prima data suntem in fata unei astfel de provocari si nu avem niciun fel de probleme pe partea de finantare. Am fost precaut, am atras finantare (chiar daca am fost linsat mediatic pentru asta) si avem resursele necesare pentru plata tuturor cheltuielilor din buget. Chiar si in contextul in care a trebuit sa facem plati catre Ministerul Sanatatii, in plus, de aproximativ 620 milioane lei", scrie Citu.Prima reuniune a Grupului de lucru interinstitutional pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei, generat de efectele epidemiei COVID-19 (GLI-ECOROM), va avea loc miercuri, incepand cu ora 16:00, la Palatul Victoria.Potrivit Executivului, la reuniune vor participa prim-ministrul interimar Ludovic Orban, coordonatorii Grupului de lucru, Ionel Danca - seful Cancelariei prim-ministrului si Cosmin Marinescu - consilier prezidential pentru politici economice si sociale, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, Elena Doina Dascalu - prim-vicepresedintele ASF, Daniel Daianu - presedinte al Consiliului Fiscal, Bogdan Chiritoiu - presedintele Consiliului Concurentei, Florin Citu - ministrul interimar al Finantelor Publice, Virgil Popescu - ministrul interimar al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Lucian Bode - ministrul interimar al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Violeta Alexandru - ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Victor Costache - ministrul interimar al Sanatatii, Marcel Bolos - ministrul interimar al Fondurilor Europene, Cristian Stanica - presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, Tudorel Andrei - presedintele Institutului National de Statistica, Simona Moagar-Poladian - directorul Institutului de Economie Mondiala.Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), rata anuala a inflatiei a coborat la 3,05% in luna februarie a acestui an, de la 3,6% in luna ianuarie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,9%, serviciile cu 3,84%, iar marfurile nealimentare cu 2,04%,Preturile de consum in luna februarie 2020 comparativ cu ianuarie au urcat cu 0,25%, iar fata de decembrie 2019 au crescut cu 0,66%.