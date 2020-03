Cum ne protejam acum de criza economica? Prin cash flow pozitiv si evitarea cheltuielilor non-core business

Sierra Quadrant:

Potrivit analistilor de la Sierra Quadrant, fara masuri eficiente de reorganizare a business-urilor, multe dintre companiilor din Romania risca sa se confrunte cu probleme financiare majore ce pot duce la insolvente si faliment.Economia romaneasca este mai fragila ca oricand in fata efectelor coronavirusului.Cum peste 90% dintre companii se afla in zona IMM-urilor si nu dispun de resurse financiare pe termen mediu si lung, masurile de restrictie impuse de autoritati, pentru a combate epidemia, sunt de natura sa le creeze dificultati semnificative mai ales in asigurarea cash-flow-ului necesar derularii afacerii.De la firmele de transporturi, la companiile care organizeaza evenimente si hoteluri, zeci de mii de firme risca, in urmatoarea perioada, sa intre in blocaj financiar."Intreruperea culoarelor de transport de marfa si persoane pe relatia cu Italia, Spania, genereaza pierderi financiare semnificative, pe care cele mai multe firme nu si le-au luat in calcul. La fel si in industria evenimentelor si in zona agentiilor de turism, al caror cash-flow este puternic afectat de restrictii. Aceste business-uri, si nu numai ele, trebuie sa isi urgent masuri de reorganizare, pentru a evita blocajul, in conditiile in care interdependenta pe lanturile comerciale este extrem de ridicata in Romania. Daca o firma intra in insolventa, va atrage dupa sine multi dintre parteneri", afirma analistii Sierra Quadrant, unul dintre cei mai importanti jucatori din piata serviciilor de gestiune a afacerilor din Romania.Intr-un studiu lansat la inceputul lunii ianuarie, compania estima, de altfel, ca 2020 va fi anul in care "reorganizarea business-ului" va fi cuvantul de ordine in economie, pe fondul provocarilor ce tin de contextul macro-economic plin de incertitudini (deprecierea monedei nationale, cresterea inflatiei, scaderea ritmului de crestere a exporturilor, posibila reducere a avansului consumului, scumpirea creditarii etc.)"Epidemia cu coronavirusului COVID-19 trebuie sa determine oamenii de afaceri sa isi reconfigureze business-urile. In astfel de vremuri incerte, dincolo de evitarea panicii, investitorii care vor beneficia cel mai mult sunt cei care actioneaza acum. Abordarea de tip 'sa asteptam si sa vedem' trebuie inlocuita cu masuri strice de control financiar, printre altele de asigurarea unui buffer financiar care sa le permita companiilor sa faca fata provocarilor din lantul de plati", afirma Ovidiu Neacsu, asociat coordonator al Sierra Quadrant.Potrivit expertilor, ajustarea planurilor pentru 2020 trebuie sa plece de la reevaluarea conditiilor pietei si a implicatiile pe termen lung.Gestionarea optima a numerarului, eliberarea sumelor suplimentare din bilant, in general reechilibrarea costurilor pe baza previziunilor revizuite ale veniturilor alaturi de reconsiderarea investitiilor vor ajuta cel mai bine companiile, indiferent de cat dureaza epidemia.Analiza performantei clientilor, de la cei rau-platnici la cei neprofitabili, trebuie sa fie, de asemenea, in prim-plan."Firmele trebuie sa isi monitorizeze mai atent numerarul si cheltuielile si sa incerce sa reduca durata medie de incasare a creantelor, care sa fie transpusa proportional catre scaderea termenelor de plata a furnizorilor. Reducerea maturitatii contractelor cu partenerii de afaceri si corelarea costurilor aferente cu volumul de activitate si indicatorii de performanta variabila ai furnizorului reprezinta elemente esentiale ale politicii de evitare a coronacrizei economice", arata analiza.O alta masura optima si necesara o reprezinta deblocarea banilor din active non-core business, precum terenuri, depozite, spatii comerciale, autovehicule sau echipamente pentru functii secundare."Problemele din China, principalul exportator al lumii, dar si din Italia, au creat ample probleme de aprovizionare pentru multe companii. Asigurarea unui buffer de aprovizionare, diversificarea surselor de marfuri si servicii si monitorizarea activa a lantului de aprovizionare sunt esentiale", spun analistii.Potrivit Sierra Quadrant, majorarea capitalului social, reinvestirea profitului si evitarea cheltuielilor care nu tin de esenta business-ului, si care vizeaza achizitia de automobile, modernizarea sediilor etc., trebuie luate in calcul in perspectiva accentuarii crizei.Pentru firmele care detin garantii solide, asigurarea unei linii de finantare de la banci, pentru vremuri grele, poate fi o solutie optima in caz de probleme de cash-flow. Pentru cele slab capitalizate, in masura posibilitatilor, managerii ar trebui sa caute solutii pentru rambursarea anticipata a obligatiilor de plata aflate in derulare.Analistii recomanda, de asemenea, acolo unde este posibil contractual, si schimbarea leasingul financiar cu unul operational.In conditiile accentuarii coronacrizei economice, firmele trebuie, totodata, sa-si reconsidere si politicile de personal. Securizarea angajatilor experimentati, asigurarea unui mediu de lucru sanatos si sigur, programul flexibil de munca, care sa includa si munca de acasa, trebuie sa se afle in prim-planul preocuparii managerilor.Potrivit companiei Sierra Quadrant, criza economica determinata de coronavirus este de natura sa ofere si oportunitati companiilor care isi vor adapta rapid procesele.Epidemia de coronavirus creaza premizele unei noi realitati economice, a unui nou ciclu investitional in care deciziile de investitii vor fi, cel mai probabil, mult mai atent corelate cu conditiile de piata, cu potentialul de prevenire a situatiilor de risc."Probabil ca multe companii isi vor reconsidera relatia comerciala cu China, cu tarile care nu sunt capabile sa ofere asistenta in cazul unor situatii exceptionale precum traim in prezent. Romania poate castiga semnificativ din aceasta situatie, daca va fi capabila, de exemplu, sa ofere infrastructura necesara pentru transferul capacitatilor de productie din China. La fel si in turism, unde putem deveni un actor semnificativ, cu investitii inteligente. Si in agricultura avem potential, daca vom reusi, de exemplu, sa trecem de la exportul de materie prima la productia de produse finite. Un exemplu simplu si relevant - in timp ce ni se strica rosiile pe camp, importam bulion, in mare parte, din Italia", a mai declarat Ovidiu Neacsu.Potrivit analistilor de la Sierra Quadrant, Romania trebuie sa investeasca semnificativ mai ales in digitalizarea serviciilor, in inovare, acolo unde ne aflam pe ultimul loc in Europa."Automatizarea productiei si a serviciillor, digitalizarea, sunt masuri esentiale mai ales in conditiile crizei de forta de munca care se accentueaza de la an la an, a schimbarilor climatice si, de ce nu, a pandemiilor care pot sa apara oricand intr-o societate globala tot mai puternic conectata", arata analiza Sierra Quadrant.Un alt fenomen asociat crizei il va reprezenta accentuarea fuziunilor si a achizitiilor. "Este o oportunitate pentru multi intreprinzatori sa intre in zone de business in care, anterior, accesul era unul prohibitiv. Identificarea unor solutii de finantare a posibilelor achizitii si diversificare a serviciilor poate face diferenta intre castigatori si pierzatori in urma problemelor economice generate de coronacriza", mai spun expertii.