Goldman Sachs estimeaza o contractie de 1% a PIB-ului global din cauza crizei coronavirusului

Guvernele din intreaga lume au adoptat masuri fara precedent pentru a tine sub control pandemia de coronavirus care risca sa declanseze o contractie economica mondiala."Criza coronavirusului, sau mai exact raspunsul la criza, reprezinta o constrangere fizica, spre deosebire de una financiara, asupra activitatii economice care este fara precedent in istoria postbelica", se arata intr-un raport elaborat de analistii de la Goldman Sachs.Banca de investitii se asteapta ca PIB-ul in economiile avansate sa se contracte "foarte mult" in al doilea trimestru, inclusiv o cadere de 24% in SUA, ceea ce ar reprezenta un declin de doua ori si jumatate mai mare decat recordul inregistrat vreodata de Statele Unite in perioada postbelica.Goldman Sachs nu este singura banca de investitii care mizeaza pe o cadere a PIB-ul SUA. Morgan Stanley si JP Morgan Chase sustin si ele ca criza sanitara incepe sa se tranforme intr-o criza financiara.Un prim vot privind un plan gigantic de relansare a economiei americane, afectata de pandemia de coronavirus, a esuat duminica in cadrul unui vot procedural in Senat. Republicanii, care detin majoritatea in Senat, nu au reusit sa-i convinga pe democrati sa voteze in favoarea deschiderii dezbaterilor cu privire la acest proiect de lege, care isi propune sa stranga pana la 2.000 de miliarde de dolari, ceea ce ar fi dus la un vot final, luni, in camera superioara a Congresului SUA. Acest esec risca sa afecteze bursele, au avertizat republicanii.