Presedintele unei companii de investitii: Vine criza, dar noi nu o vedem

"Vine criza. Este deja. Noi nu o vedem. Cu cateva saptamani in urma am fost invitat si am nimerit absolut accidental la o intalnire a celor care dezvolta imobiliare rezidential si am avut impresia ca am nimerit la o sedinta a alcoolicilor anonimi care se convingeau unul pe altul cat de fantastica este piata din imobiliare, cum va creste si ca avem necesitate si ca salariile cresc, veniturile cresc si asa mai departe.Mi-am dat seama ca trebuie urgent inchisa tema imobiliara. Partea de rezidentiale, din analiza mea, da semnale de oboseala si va fi prima victima. Nu va fi ca in 2008 sau 2010, va fi mai degraba un soft landing.Lucrurile se vor intampla pana la sfarsitul anului acesta. Al doilea sector care este pasibil de aterizare soft este partea de office si lucrurile se vor intampla intr-o perspectiva de un an sau un an si jumatate si dupa aceea merge industria si asa mai departe", a spus Ion Sturza.Acesta a afirmat ca atunci investitorii trebuie sa aiba o viziune pe termen lung, cu o parte de finantare foarte solida si sa nu depinda nici de banii cumparatorului si nici de cei ai bancilor.De asemenea, presedintele companiei de investitii sustine ca sectorul imobiliar este atat de sensibil ca si o modificare de 5% a pretului poate sa afecteze semnificativ profitabilitatea unui proiect.Preturile locuintelor pe segmentul locuintelor noi a crescut in primul trimestru al anului 2018 cu doar 1,4% la nivel national si cu 0,7% pe Bucuresti, piata imobiliara rezidentiala din Romania intrand intr-o faza de incetinire treptata a cresterii preturilor, conform unui studiu de profil.