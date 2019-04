Transferurile de bani catre tarile sarace au atins un nou record

Institutia financiara a confirmat de asemenea ca 2018 a reprezentat un an record pentru astfel de transferuri, care adeseori reprezinta o sursa indispensabila de venit pentru beneficiarii din tarile emergente, cu 529 miliarde de dolari, o crestere de 9,6% in decurs de un an, conform unui comunicat dat publicitatii luni.In total, transferurile catre strainatate intre indivizi, incluzand si pe cele destinate tarilor bogate, s-au ridicat la 689 miliarde de dolari in 2018 fata de 633 miliarde de dolari cu un an in urma.Fondurile spre Asia de Est si Pacific au crescut cu 7%, iar cele destinate Asiei de Sud - cu 12%.'Cresterea generala este stimulata de o imbunatatire a economiei si a situatiei ocuparii fortei de munca in SUA si de o revenire a fluxurilor din tarile din Golf si din Federatia Rusa', a subliniat Banca Mondiala.India a fost principala destinatara a acestor fonduri, cu 79 miliarde de dolari, urmata de China (67 miliarde), Mexic (36 miliarde), Filipine (34 miliarde) si Egipt (29 miliarde).Costurile pentru un transfer de 200 de dolari au fost de 7% in medie in primul trimestru al anului 2019, a mai spus Banca Mondiala, care isi exprima regretul in mod regulat ca aceste costuri sunt prea ridicate si care doreste reducerea acestora la 3% pana in 2030.Transferurile catre Africa si catre insulele din Pacific raman extrem de scumpe din cauza taxelor de peste 10%.Bancile reprezinta cel mai scump mijloc de transfer (11% din costuri), urmate de oficiile postale (peste 7%).'Aceste transferuri sunt pe cale sa devina principala sursa de finantare externa a tarilor emergente. Costul ridicat al remitentelor reduce insa profitul care ar putea fi obtinut pe seama migratiei', a declarat Dilit Ratha, autorul principal al acestui raport al BM.