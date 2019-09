OCDE: Economia mondiala va inregistra cel mai slab ritm de crestere de la criza financiara

In raportul interimar publicat, OCDE estimeaza ca economia mondiala va inregistra o crestere de 2,9% in 2019 si de 3% in 2020, fata de prognoza din mai, ce indica un avans de 3,2% in 2019 si de 3,4% in 2020. In acest an va fi cel mai slab ritm de crestere de la criza financiara din 2008 si vine dupa un avans de 3,6% anul trecut.PIB-ul global risca sa intre intr-o noua faza, de crestere redusa, daca guvernele ezita sa ia masurile adecvate pentru a raspunde incertitudinilor privind Brexitul si escaladarii tensiunilor comerciale, a avertizat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica."Ordinea globala care reglementa comertul a disparut si suntem intr-o noua era, cu mai putine certitudini, si mai multe relatii comerciale arogante". Cresterea comertului mondial, care a fost motorul redresarii economiei dupa criza, a intrat in teritoriu negativ acum, dupa un avans de 5% in 2017. Tensiunile comerciale afecteaza si investitiile, care de la o expansiune de 4% in ultimii doi ani, au incetinit la 1%, a apreciat economistul sef al OCDE, Laurence Boone.Impactul escaladarii tensiunilor comerciale vor reduce anul acesta PIB-ul Chinei cu un punct procentual, al SUA cu 0,7 puncte procentuale si economiei mondiale cu 0,6 puncte procentuale, avertizeaza OCDE.Economia SUA ar urma sa creasca cu 2,4% anul acesta si cu 2% anul viitor, fata de un avans de 2,8% si, respectiv, 2,3% previzionat de OCDE in mai.PIB-ul Chinei va inregistra o expansiune de 6,1% in 2019 si de 5,7% in 2020, dupa ce anterior OCDE previziona o crestere de 6,2% si, respectiv, 6%.In cazul unei iesiri line a Marii Britanii din UE, cu o perioada de tranzitie, OECD estimeaza a economia britanica va creste cu 1% in 2019 si cu 0,9% in 2020, dupa ce in mai previziona un avans de 1,2% si, respectiv, 1%. In cazul unui Brexit fara acord, PIB-ul Regatului Unit ar urma sa fie cu 2% mai scazut in perioada 2020-2021.Zona euro va fi de asemenea afectata intr-un astfel de scenariu, PIB-ul urmand sa piarda o jumatate de punct procentual in perioada 2020-2021.Anul acesta, zona euro ar urma sa inregistreze un avans de 1% (fata de 1,2% previzionat in mai), si tot de 1% in 2020 (comparativ cu prognoza precedenta, de 1,4%).Infiintata in anul 1961, OCDE joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate, in materie de politica economica, sociala si de guvernare. Cele 36 de state membre OECD detin impreuna aproximativ 60% din economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.