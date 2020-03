OCDE: Epidemia de coronavirus va duce la cea mai severa scadere a activitatii economice de la criza financiara globala

Anul acesta, PIB-ul global ar urma sa urce cu doar 2,4%, cel mai redus nivel din 2009, si in scadere fata de estimarea din noiembrie, de 2,9%, a informat OECD, in prognoza sa actualizata.Institutia financiara cu sediul la Paris se asteapta in 2021 la o redresare a cresterii economiei mondiale la 3,3%, in cazul in care varful epidemiei va fi atins in China in primul trimestru din acest an, iar alte epidemii vor putea fi tinute sub control si vor fi de intensitate redusa.Totusi, daca virusul se raspandeste in Asia, Europa si America de Nord, cresterea economiei mondiale va incetini la 1,5% anul acesta, atrage atentia OECD."Principalul mesaj in scenariul negativ este ca multe tari ar putea intra in recesiune si de aceea cerem cat mai curand posibil adoptarea de masuri in zonele afectate. Guvernele trebuie sa sprijine sistemele publice de sanatate alocand sume suplimentare sau acordand reduceri de taxe pentru angajatii care lucreaza peste program si sa introduca stimulente pentru angajatii cu program redus, pentru a sprijini companiile afectate", a declarat, pentru Reuters, economistul sef al OECD, Laurence Boone.Guvernele ar trebui sa ofere ajutoare financiare, cum ar fi reducerea costurilor cu asistenta sociala, suspendarea TVA si imprumuturi de urgenta firmelor din cele mai afectate sectoare, cum ar fi turismul. De asemenea, bancile centrale ar trebui sa transmita semnale incurajatoare pentru a atenua turbulentele de pe pietele financiare, indicand ca sunt pregatite sa relaxeze si mai mult politica monetara si sa furnizeze lichiditati bancilor, daca va fi necesar, a adaugat oficialul OECD."Nu vrem sa adaugam o criza financiara crizei din sectorul sanatatii", a spus el.Oficialii de la Banca Centrala a Japoniei (BoJ), Rezerva Federala a SUA (Fed) si Banca Centrala Europeana (BCE) au indicat in ultimele zile ca sunt pregatiti sa intervina daca va fi necesar.Daca situatia se va deteriora, un raspuns coordonat - care sa vizeze relaxarea politicii monetare si acordarea de stimulente fiscale - ar putea duce la o crestere economica mai ridicata cu 1,2% in 2020 si 2021, se arata in raportul OCDE.In scenariul de baza al OCDE, in care situatia nu se deterioreaza dramatic, PIB-ul Chinei va inregistra anul acesta o crestere de doar 4,9%, cel mai redus nivel din ultimii 30 de ani. In noiembrie, institutia estima un avans al economiei chineze in 2020 de 5,7%. A doua economie mondiala se va redresa in 2021, cand va inregistra o expansiune de 6,4%.In zona euro, unde creste rapid numarul imbolnavirilor, anul acesta cresterea economica va fi de 0,8%, fata de un avans de 1,1% previzionat in noiembrie.In ceea ce priveste PIB-ul SUA, acesta ar urma sa urce cu 1,9%, fata de 2% estimat in noiembrie.Infiintata in anul 1961, OCDE joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate, in materie de politica economica, sociala si de guvernare. Cele 36 de state membre OCDE detin impreuna aproximativ 60% din economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.