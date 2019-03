Deficitul de cont curent a crescut de peste 16 ori, in ianuarie 2019 fata de 2018

"In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 476 milioane euro, iar balanta veniturilor primare, balanta veniturilor secundare si balanta serviciilor au inregistrat excedente mai mari cu 181 milioane euro, cu 141 milioane euro, respectiv cu 47 milioane euro", se precizeaza intr-un comunicat al bancii centrale, transmis luni AGERPRES.In luna ianuarie 2019, datoria externa totala a scazut cu 817 milioane euro. In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 67,529 miliarde de euro, la 31 ianuarie 2019 (68,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,6% fata de 31 decembrie 2018. Totodata, datoria externa pe termen scurt a inregistrat nivelul de 30,856 miliarde de euro (31,4% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,4% in comparatie cu ultima luna din anul anterior.Potrivit sursei citate, rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,2%, in ianuarie 2019, comparativ cu 20,7%, in anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 31 ianuarie 2019 a fost de 4,8 luni, in comparatie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2019, a fost de 73,1%, comparativ cu 74,6% la 31 decembrie 2018.Datele BNR releva ca rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculeaza ca raport intre serviciul datoriei externe pe termen lung si exportul de bunuri si servicii.Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii se calculeaza ca raport intre rezervele internationale ale Romaniei (valuta + aur) la sfarsitul perioadei si importul mediu lunar de bunuri si servicii din perioada respectiva.Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR se determina ca raport intre rezervele valutare la BNR si datoria externa pe termen scurt calculata la valoarea reziduala (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adauga platile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente in urmatoarele 12 luni) .