Ministerul Finantelor a incasat cele 3 miliarde de euro. Romania, indatorata oficial pe inca 30 de ani

"Fondurile aferente emisiunii de euroobligatiuni in valoare de 3 miliarde euro, lansata in data de 27 martie 2019 pe pietele financiare internationale, au fost incasate cu succes, astazi, de catre Ministerul Finantelor Publice. Suma atrasa prin aceasta emisiune va consolida rezerva in lei si in valuta existenta in prezent in Trezoreria Statului, la un nivel care acopera peste 7 luni din necesarul de finantare al anului 2019", precizeaza sursa citata.Potrivit ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, emisiunea evidentiaza interesul sporit al investitorilor in euroobligatiunile romanesti iar volumul atras si transa de 30 de ani demonstreaza ca Romania se bucura de incredere pe termen lung."Emisiunea evidentiaza interesul sporit al investitorilor in euroobligatiunile romanesti. Atat volumul atras de pe pietele externe de capital, cat si transa de 30 de ani, constituie performante deosebite si demonstreaza ca Romania se bucura de incredere pe termen lung. Avem in vedere mentinerea in continuare a prezentei Romaniei pe pietele externe in vederea completarii planului de finantare previzionat pentru anul in curs si in situatia unor conditii de piata favorabile chiar prefinantarea nevoilor planificate pentru anul urmator", a declarat Eugen Teodorovici.Emisiunea a fost realizata in trei transe, din care 1,15 miliarde euro cu maturitatea de 7 ani, cu o dobanda de 2%, 500 milioane euro cu maturitatea de 15 ani, cu dobanda de 3,5% si 1,35 miliarde euro cu maturitatea de 30 ani si dobanda de 4,625%.Emisiunea a fost suprasubscrisa de peste 2,5 ori. Un numar de 450 investitori au participat in tranzactie, remarcandu-se prezenta substantiala a investitorilor din SUA, mare parte investitori institutionali."Tranzactia a reprezentat o premiera si, in acelasi timp, o performanta a Ministerului Finantelor Publice, in primul rand, prin lansarea celei mai lungi maturitati pentru o emisiune de euroobligatiuni pe piata euro, respectiv transa de 30 ani, dar si in ceea ce priveste obtinerea celor mai reduse prime de emisiune raportat la nivelul cotatiilor din piata secundara", se mai arata in comunicatul citat.Potrivit Finantelor, strategia de executie a emisiunii a permis reducerea graduala a costurilor, pe fondul unei suprasubscrieri pentru toate cele trei transe si al calitatii investitorilor care au plasat ordinele, care a atins un nivel maxim de aproximativ 9 miliarde euro. Fata de valorile cu care au fost lansate initial in piata cele trei transe, costurile au fost reduse gradual cu 20-25 puncte de baza, obtinandu-se in final niveluri foarte reduse ale primelor de emisiune raportat la nivelul cotatiilor din piata secundara, si anume 7 ani - prima de emisiune 5 puncte de baza, 15 ani - prima de emisiune 10 puncte de baza si 30 ani - prima de emisiune 10 puncte de baza. Emisiunea a fost intermediata de catre JP Morgan Securities plc, Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, ING Bank NV si Societe Generale.Potrivit Programului indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2019, publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, valoarea sumelor planificate a fi atrase in anul 2019 de pe pietele externe este estimata la un nivel de circa 4,25 miliarde de euro.Anul trecut, Romania a "iesit" pe piata internationala de capital de trei ori, reusind sa atraga imprumuturi de 3,75 miliarde de euro si 1,2 miliarde de dolari.