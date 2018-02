Romania s-a imprumutat in ultimii 25 de ani peste 13 miliarde de euro de la banca UE pentru investitii

Potrivit datelor oficiale, numai in 2017, sprijinul acordat de catre Grupul BEI, compus din Banca Europeana de Investitii si filiala sa, Fondul European de Investitii (FEI), s-a ridicat la valoare de 1,9 miliarde de euro, din care peste 1,3 miliarde de euro au fost reprezentate de imprumuturile BEI, iar 551 de milioane de euro din FEI sub forma de garantii si investitii de capital in intreprinderi mici.De asemenea, sprijinul Grupului BEI pentru Romania reprezinta circa 1,04% din Produsul Intern Brut (PIB) al tarii, plasand astfel Romania pe locul 5 intre statele membre ale UE din acest punct de vedere si peste media Uniunii, de 0,46%.In 2017, BEI a aniversat 25 de ani de la prima sa operatiune de creditare in Romania, iar in toata aceasta perioada institutia bancara a sprijinit 126 de proiecte la nivel national, in timp ce filiala sa, Fondul European de Investitii, un numar de 56 de operatiuni.Raportul BEI arata ca, la nivelul anului trecut, au fost finalizate patru operatiuni in cadrul Fondului european pentru investitii strategice (FEIS), care fac parte din Planul de investitii pentru Europa ("Planul Juncker"), respectiv: modernizarea si extinderea retelei medicale Regina Maria (15 milioane de euro), modernizarea capacitatii de colectare a deseurilor si procesele de reciclare a PET-urilor si echipamentelor electronice la GreenFiber (7,5 milioane de euro), acordarea de 100 de milioane de euro catre Transgaz pentru a sustine construirea unui coridor european de transport de gaze naturale, si nu in ultimul rand finantarea cu 50 de milioane de euro pentru UniCredit Bank in vederea sustinerii de proiecte inovatoare promovate de IMM-uri, intreprinderi de dimensiune intermediara, intreprinderi nou-infiintate si societati care creeaza locuri de munca, in special posturi pentru tineri.Totodata, BEI a acordat Romaniei, in 2017, un imprumut in valoare de un miliard de euro pentru a cofinanta, impreuna cu fondurile structurale si de investitii europene, proiecte de infrastructura de transport prioritare, in valoare totala de 6,8 miliarde de euro, implementate pe intreg teritoriul Romaniei.Banca Europeana de Investitii a mai acordat 21 de milioane de euro autoritatilor locale din Oradea pentru a finanta imbunatatirea infrastructurii urbane, precum si 75 de milioane de euro pentru finalizarea statiei de epurare a apelor uzate Glina, dar si 22 de milioane de euro pentru a doua etapa a programului de reabilitare a blocurilor de locuinte din sectorul 6 al Capitalei.Tot la nivelul anului 2017, BEI a acordat imprumuturi de 75 de milioane de euro prin intermediul a trei institutii financiare partenere.