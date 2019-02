Comisia Europeana avertizeaza ca datoria Romaniei ar urma sa creasca gradual

Din cauza deficitului structural primar ridicat si presupunand ca nu vor fi schimbari de politica economica, nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa inregistreze o traiectorie ascendenta si sa depaseasca pana in 2029 plafonul stabilit de UE, de 60% din PIB. Prin aderarea la reglementarile fiscale existente, nivelul datoriei ar ajunge pe o traiectorie descendenta, in raport cu scenariul de baza, in care vor fi schimbari de politica economica, se arata in raport.Legea responsabilitatii fiscale stabileste regulile fiscale nationale numerice care ar trebui sa ghideze procesul bugetar. Ea contine reglementarea privind deficitul structural, care necesita conformarea sau convergenta catre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) al Romaniei, ce prevede ca deficitul structural nu trebuie sa depaseasca 1% din PIB, apreciaza CE.Ca si in anii precedenti, cadrul fiscal national nu a fost respectat. Conform Consiliului fiscal, bugetul pe 2018 este in flagranta contradictie cu reglementarile fiscale stabilite prin Legea responsabilitatii fiscale. In particular, bugetul pe 2018 are ca tinta un deficit de aproape 3% din PIB, ceea ce este in contradictie cu reglementarea privind deficitul structural, se arata in raport.Proiectul bugetului pe 2019, aprobat de Guvern in 8 februarie, incalca din nou multiple reglementari fiscale, inclusiv pe cea privind deficitul structural, conform Consiliului fiscal. Mai mult, ca in anii precedenti, autoritatile nu au trimis catre Parlament o actualizare a strategiei fiscale pe termen mediu, pana la termenul limita stabilit in august, subminand astfel rolul institutiei. De asemenea, ca si in anii precedenti, autoritatile nu au semnat o declaratie ca bugetul pe 2019 si strategia fiscala respecta reglementarile fiscale si principiile responsabilitatii fiscale, considera CE.