Datoria mondiala a atins un nivel record in 2017, iar una din cauze e cresterea peste potential

O combinatie de factori care include o crestere globala sincronizata peste potential, cresterea inflatiei in China si Turcia precum si eforturile de a impiedica o acumulare destabilizatoare de datorii in China si Canada, au contribuit toate la acest declin

Aceasta cifra include datoria totala a gospodariilor, guvernelor, sectorului financiar si companiilor din sectorul non-financiar.In acelasi timp insa, IIF subliniaza ca desi datoria totala a crescut cu 16.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea 2017 comparativ cu sfarsitul lui 2016, raportul dintre datorie si Produsul Intern Brut mondial a scazut pentru al patrulea trimestru consecutiv pe masura ce economia mondiala s-a extins.Potrivit IIF in prezent acest raport este de aproximativ 318%, cu trei punte procentuale sub maximul inregistrat in trimestrul al treilea din 2016.", se arata in raportul IIF.Potrivit IIF, China, care a fost responsabila pentru cea mai mare parte din noile datorii ale pietelor emergente, a inregistrat o incetinire a ritmului de acumulare de noi datorii, astfel ca anul trecut datoria sa a crescut cu doar doua puncte procentuale pana la 294% din PIB, in conditiile in care in perioada 2012-2016 a inregistrat o crestere medie anuala de 17 puncte procentuale.Analistii IIF avertizeaza ca povara datoriilor ar putea actiona ca o frana in calea intentiilor bancilor centrale de a majora dobanzile, avand in vedere ingrijorarile care exista cu privire la capacitatea unor firme si guverne puternic indatorate de a-si asigura serviciul datoriei.