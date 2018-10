Romania avea datorii mai mari in 2017 decat estimase Eurostat initial

In cazul Romaniei, Eurostat a revizuit usor in sus datele comparativ cu o estimare preliminara publicata in luna aprilie, cand anunta ca Romania a incheiat anul 2017 cu un nivel al datoriei guvernamentale raportata la Produsul Intern Brut de 35%. Chiar si dupa revizuire, datoria guvernamentala a Romaniei a fost mai mica in 2017, 35,1% din PIB, decat in 2016 (37,3% din PIB) sau 2015 (37,8% din PIB).De asemenea, Eurostat a lasat nemodificate, la 2,9% din PIB, estimarile privind deficitul bugetar al Romaniei in 2017.Potrivit Eurostat, in 2017, deficitul guvernamental si datoria, atat in zona euro cat si in UE 28, au scazut comparativ cu 2016. In zona euro, deficitul guvernamental a scazut de la 1,6% din PIB in 2016 pana la 1% din PIB in 2017, fata de o scadere pana la 0,9% din PIB cat a anuntat initial. In Uniunea Europeana, deficitul guvernamental a scazut de la 1,7% pana la 1%.In ceea ce priveste datoria guvernamentala, in zona euro aceasta s-a redus de la 89,1% din PIB la finele lui 2016 pana la 86,8% din PIB la finele lui 2017, in timp ce in UE a scazut de la 83,3% din PIB pana la 81,6% din PIB.