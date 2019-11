Citu: Deficitul bugetar pentru 2019 va depasi 4% din PIB daca nu facem nimic in urmatoarea luna si jumatate

"Deficitul la 9 luni trebuia sa fie 2,28%, executia la 9 luni este 2,60%. Azi, va prezint executia la 10 luni, exact cum mi-a predat-o domnul Teodorovici (fostul ministru al Finantelor, n.r.), 2,84%. Este exact ceea ce am preluat eu, la 2,84%, mai mult decat trebuia sa fie la sfarsitul anului(...) Deficitul astazi, asa cum arata situatia, daca nu facem nimic, deficitul bugetar este in jur de 4%, mai precis peste 4%", a spus Citu.Potrivit datelor prezentate de ministrul Finantelor, dupa primele noua luni exista o diferenta la venituri de 21 miliarde lei, jumatate bani in economie necolectati si cealalta jumatate din fonduri europene, in timp ce, pe partea de cheltuieli, banii pentru investitii si pentru proiecte cu finantare din fonduri europene nu sunt cheltuiti."Veniturile estimate pentru primele 9 luni trebuiau sa fie 249 miliarde lei, sunt 228 miliarde lei, 21 miliarde lei gaura, diferenta, deficit. De unde vine diferenta? Jumatate, 11 miliarde sunt bani in economie necolectati, asta este ceva ce trebuie sa discut cu ANAF. Cealalta jumatate vine din fonduri europene. Niciodata nu a fost intentia celor de la PSD sa ia acei bani. Asa se impart cei 21 miliarde lei, sunt 11 miliarde lei necolectati din economia romaneasca, restul din exterior.(...) La cheltuieli, banii pentru investitii si pentru proiecte cu finantare din fonduri europene nu sunt cheltuiti. Pare bizar ca nu vrei sa cheltuiesti bani pentru investitii finantate cu fonduri europene, dar banii sunt luati de acolo si dusi catre cheltuieli de personal, asistenta sociala, bunuri si servicii, alta metoda prin care se transferau bani catre baronii locali. Nu a existat niciodata un interes la PSD de a investi bani in buget ci de a-i pune in buget la inceputul anului si apoi sa-i transfere catre baronii locali si programele electorale ale PSD", a explicat Citu.El a subliniat ca a discutat cu reprezentantii Comisiei Europene, cu partenerii internationali despre datele reale, si a mentionat ca o mare parte din deficit a fost realizat in "ultimele zile dupa ce a cazut Guvernul PSD"."Cam asa arata situatia si aici a fost si discutia cu cei de la Comisie si cu partenerii internationali, pentru ca nimeni nu se astepta sa fie asa de rea situatia, dar in momentul in care prezinti datele reale, asta este situatia. Daca nu facem nimic, mai avem o luna si jumatate pana la finalul anului, daca nu facem nimic, deficitul la sfarsitul anului va ajunge peste 4%. Avem cateva solutii. Sunt 11 miliarde lei din economia nationala care n-au fost colectati, acolo poate putem sa facem ceva, mai avem cateva solutii la care ne uitam. Dar asta este situatia azi, cand vorbim, rectificarea bugetara va veni, daca nu apare ceva in urmatoarele doua zile, cu un deficit mai mare de 4% pentru acest an. Deci pornim de la un deficit aprobat in Parlament de 2,7% si ajungem la un deficit de 4%. Este clar si dovezi sunt foarte multe, cel putin o mare parte din acest deficit s-a intamplat in ultimele zile dupa ce a cazut Guvernul PSD, o mare parte dintre cheltuieli au fost facute atunci, o mare dintre contracte, facturi, au fost platite in ultima perioada", a mai afirmat seful de la Finante.Ministrul Finantelor a mai precizat ca, dupa preluarea mandatului, a descoperit un deficit de 2 miliarde de lei la bugetul de asigurari sociale de stat, dupa 10 luni, provenit din neplata contributiilor."Pe partea fiscala derogarile au fost o problema, apoi asa-numita revolutie fiscala prin transferul contributiilor. Multe dintre salarii au scazut, au fost zeci de mii de exemple. Avem jumatate dintre companiile din sectorul privat care nu au transferat contributiile pentru ca Ordonanta este inca in Parlament si nu se stie ce se va intampla. Acesta este un efect. Am descoperit un alt efect pervers al acestei revolutii, avem o gaura de 2 miliarde de lei la Bugetul de asigurari sociale de stat prin neplata contributiilor. Asta la 10 luni doar. Nu am auzit-o niciodata pe Olguta Vasilescu (fostul ministru al Muncii, n.r.), care astazi este foarte guraliva si vine si ne da lectii, deci Olguta guraliva nu a zis nimic de aceste 2 miliarde si nu a zis nimic de ce nu le-a colectat", a subliniat Citu.El a vorbit, de asemenea, si despre cele 4 miliarde lei reprezentand TVA de returnat, aratand ca, in primele doua zile dupa ce a venit in Finante, s-a returnat un miliard de lei din aceasta suma."Peste 4 miliarde TVA de returnat. In primele doua zile am returnat un miliard. Avem planul sa returnam tot pana la sfarsitul anului", a mai spus ministrul Finantelor.