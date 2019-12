Citu: Un deficit de sub 3% din PIB in prezent ar fi insemnat o frana prea puternica pentru economie

"Pe partea de cheltuieli, este clar ca a trebuit sa aratam o reducere ca procent din PIB, suntem un Guvern responsabil, care trebuie sa repare ceea ce s-a stricat in ultimii 3 ani de zile, promisiunea noastra fata de Comisia Europeana este ca vom reveni la un deficit sub 3% din PIB in 2022. In discutiile pe care le-am avut, si cu Comisia Europeana, cu Fondul Monetar International, cu institutiile internationale private si cu agentiile de rating, am aratat foarte clar ca da, vrem sa aratam consolidare fiscala, vrem sa aratam ca acest Guvern nu iroseste bani, in acelasi timp, in conditiile unei economii globale care stagneaza, ca sa nu zic ca incetineste, o reducere a deficitului bugetar astazi, sub 3 % din PIB ar fi insemnat o frana mult prea puternica pentru economie", a afirmat Florin Citu.Ministrul Finantelor a apreciat ca Guvernul nu poate realiza foarte repede trecerea catre o politica fiscala neutra."Politica fiscala nu o sa mai fie o sursa de volatilitate in economie, iar trecerea de la o politica fiscala pro-ciclica, pe care am vazut-o in ultimii ani - si aici pro-ciclic inseamna o politica fiscala care exagereaza doar artificial dinamica economica - la o politica fiscala neutra, nu se face peste noapte. Vrem sa reducem din costurile de tranzitie de la o politica fiscala pro-ciclica la o politica fiscala neutra cat de mult posibil, si de aceea gradual vom reduce deficitul bugetar (pana la, n.r.) sub 3% din PIB", a declarat Florin Citu.Acesta a precizat ca bugetul e fundamentat pe o crestere economica evaluata la 4,1% si este primul buget care a avut ca obiectiv eliminarea risipei banului public si alocarea resurselor cu prioritate catre sectoarele productive.Ministrul Finantelor a explicat ca estimarea de crestere economica de 4,1% se bazeaza pe o crestere a contributiei investitiilor fata de contributia consumului."Estimarea noastra de crestere economica de 4,1% se bazeaza pe o schimbare a structurii bugetului, cat s-a putut face, iar in acest buget contributia investitiilor la cresterea economica, sau formarii brute de capital fix, asta inseamna investitiile in mijloace fixe atat din sectorul public cat si din sectorul privat, este mai mare in 2020 decat contributia consumului. Asta inseamna ca factorii productivi din economie cresc in perioada urmatoare", a estimat Florin Citu.Pe de alta parte, ministrul Finantelor a negat informatiile din spatiul public privind o scadere a bugetelor pentru Educatie si Sanatate."Nu scad bugetele nici la Educatie si nici la Sanatate. La Ministerul Sanatatii e redistribuirea banilor dintre minister si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, a trebuit sa punem in plus 3 miliarde de lei la CNAS, sunt cheltuieli si cu salarii, si cu concediile medicale, decontarea cu centrele medicale, si a trebuit sa acomodam acest lucru, dar bugetul Sanatatii si al CNAS creste cu 100 de milioane fata de anul trecut. La Educatie, la fel, avem o crestere de la 32 de miliarde la 32,8 miliarde, deci nu exista o scadere nici la Sanatate si nici la Educatie", a mentionat Citu.Intrebat despre majorarea salariilor profesorilor, seful de la Finante a afirmat ca acesta a fost inclusa in bugetul pentru 2020."Vroiam sa mai fac o precizare, la Educatie, salariile profesorilor, pentru ca a fost discutia si in CES ieri, salariile profesorilor, au fost incluse, atat cresterea de la 1 ianuarie cu 1/4 diferenta din 2022, dar si cresterea de la 1 septembrie care aduce salariilor profesorilor la nivelul care trebuia sa fie in 2020, anticipat. Este inclusa in buget ca sa nu mai existe niciun fel de dezbatere in spatiul public. Stiu si multumesc premierului pentru intelegere. A fost o decizie pe care Ministerul Finantelor a anuntat-o ieri. Banii sunt acolo, deci sa nu mai avem discutia despre asta in spatiul public", a afirmat Florin Citu.De asemenea, el a fost intrebat despre subventia pentru transportul public al elevilor si a precizat ca banii sunt inclusi in bugetul Educatiei si in cel al autoritatilor locale.In plus, ministrul Finantelor a precizat ca pe parsursul anului viitor vor fi "surprize pozitive" iar rectificarea bugetara din vara viitoare va fi una pozitiva, cu venituri mai mari decat cele estimate."Sunt sigur ca in timpul anului o sa avem surprize pozitive si cred ca in vara rectificarea bugetara va fi una pozitiva, pentru prima oara in ultimii ani va fi o rectificare cu adevarat pozitiva, adica veniturile vor fi mai mari decat cele estimate si vom putea sa redistribuim acesti bani catre domeniile productive din economie", a afirmat Florin Citu.La capitolul investitii, ministrul Finantelor a subliniat ca este important pentru Guvern sa inceapa autostrada Sibiu-Pitesti in anul 2020."Sumele alocate pentru investitii sunt de 4,5% din PIB ceea ce inseamna cu mult peste ceea ce aloca alte tari mai bogate din Uniunea Europeana. 50,5 miliarde fata de 44,4 miliarde de lei anul trecut. Deci o crestere si nominala si ca procent din PIB. Jumatate din bani sunt din fonduri europene, jumatate de la bugetul de stat. Si ati vazut cum sunt alocati. Sunt anexele la Buget, la Ministerul Transporturilor, sunt si la locale. Deci sunt mai multe proiecte. Dar clar pentru noi este important sa incepem Sibiu - Pitesti anul acesta, sa incepem spitalele regionale, sa inaintam documentatia, poate si aeroportul de la Brasov. Am alocat si pentru acesta bani. Sunt 50 de milioane de lei alocati sa incepem anul acesta. Sunt cateva proiecte pe care eu le-am vazut, dar in anexa sunt mult mai multe", a spus Florin Citu, intrebat despre solicitarea presedintelui Klaus Iohannis ca in buget sa fie prevazuti bani pentru investitii.In ceea ce priveste bugetul pentru Programul Prima casa, acesta este mai mic pentru ca reprezinta sume ramase din exercitiul anterior, dar vor primi alocari in cursul anului viitor."Stiti foarte bine ca normele la Prima Casa, Rabla si asa mai departe se fac prin hotarare de guvern si se discuta bugetul in perioada urmatoare. Cred ca era doar un buget minim, banii care au ramas anterior acolo, garantia si limita o vom discuta ulterior si pentru Prima casa si pentru Rabla", a mai spus Florin Citu.Intrebat daca a avut discutii cu institutiile financiare internationale despre un posibil deficit mai mare, ministrul Finantelor a subliniat ca pentru Romania este important sa realizam o consolidare fiscala in perioada urmatoare."Discutiile sunt continue si cu FMI si cu Comisia Europeana. Am discutii saptamanal aproape, pe mai multe teme, dar am fost si la Ecofin, FMI a fost in Romania. Deci au fost multe ori cand am discutat despre executia bugetara. Nu, eu am vorbit foarte clar si strategia fiscal-bugetara care acum este pentru noi lege, este aprobata, ar trebui sa arate o consolidare fiscala in perioada urmatoare", a afirmat Florin Citu.