Citu: Viorica Dancila si Eugen Teodorovici stiau din martie ca vor depasi tinta de deficit

"Va anunt o premiera in cazul motiunii simple care ma vizeaza, la Senat. Pentru prima oara in istorie voi aduce in Parlament cu mine toti directorii din MFP si ANAF care au lucrat cu fostul ministru si cu Darius Valcov la elaborarea bugetului, a rectificarii din august si mai ales la elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2019-2021. Vor fi prezenti cu date si documente oficiale care vor arata: Viorica Dancila si Eugen Teodorovici stiau din martie ca vor depasi tinta de deficit", scrie Citu pe propria pagina de Facebook.Acesta a precizat, totodata, ca va sustine o conferinta de presa inainte de motiune, eveniment in cadrul caruia directorii din Finante vor prezenta datele reale cu documente."Sa vedem atunci cine-i minte pe romani. Va garantez ca rezultatul este unul neplacut pentru Dancila si Teodorovici", incheie Citu.Ministrul Finantelor a declarat, in 14 noiembrie, ca deficitul bugetar la 10 luni este 2,84% din Produsul Intern brut, nivel care depaseste estimarea pentru intregul an, iar daca ne se face nimic in urmatoarea luna si jumatate deficitul bugetar va depasi 4% din PIB.In aceeasi zi, moneda nationala a atins un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4.7669 lei/euro.In context, Florin Citu a precizat ca miscarile pe cursul leu/euro de joi nu au fost foarte mari, in conditiile care acestea depind foarte mult de contextul international."Nu a fost (foarte prost cursul leu/euro - n. r.) A fost miscare de cateva zile. Am vazut o depreciere a leului in cateva zile. Nu mi s-a parut o miscare foarte mare astazi (joi - n. r.), dar trebuie sa tinem cont de contextul international. Totusi, astazi, au venit si alte cifre proaste din economie. Economia creste cu 3% versus 5,5%, investitiile straine mai mici dupa noua luni decat anul trecut, industria are deja trei trimestre pe negativ si am putea spune ca sectorul industrial este in recesiune. Deci, exista si alte elemente negative acolo, dar cursul stiti cum e moneda nationala, este cel mai bine sa fie libera", a afirmat Citu in 14 noiembrie.Deputatul Valeriu Steriu, purtatorul de cuvant al PSD, afirma ca social-democratii lucreaza la textul unei motiuni simple indreptate impotriva ministrului Finantelor, Florin Citu, prin care doresc sa amendeze faptul ca in trei saptamani de la instalarea in functie acesta "nu a gestionat sub nicio forma acest domeniu"."Lucram in clipa de fata la textul unei motiuni simple pe care sa o depunem saptamana viitoare la Parlament, care doreste sa amendeze neimplicarea si derapajul actualului ministru al Finantelor care, in trei saptamani, nu a gestionat sub nicio forma acest domeniu, care a continuat ceea ce a criticat atatia ani - politica de imprumuturi, ba chiar la dobanda si cu sume mult mai mari imprumutate, si care, din pacate, genereaza efecte neplacute romanilor din cresterea puternica a cursului euro in raport cu leul. Deci, atingem niste valori istorice exact in prag de iarna, atunci cand trebuie facuta aprovizionarea si pe parte de energie si cand avem atat de multi oameni imprumutati in valuta, deci, practic, acest lucru se va resimti in buzunarul romanilor in cel mai scurt timp", a declarat, joi, pentru AGERPRES, Valeriu Steriu.