Comisia Europeana propune deschiderea unei proceduri de deficit excesiv pentru Romania

Recomandarea propusa stipuleaza ca Romania trebuie sa realizeze un parcurs de ajustare credibil si sustenabil, cu scopul de a incheia cel mai tarziu pana in 2022 deficitul excesiv.Decizia de miercuri vine in urma adoptarii raportului Comisiei in care se arata ca Romania nu a reusit sa indeplineasca criteriul deficitului din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si prin urmare deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este indreptatita.Comitetul Economic si Financiar a impartasit aceasta evaluare in Opinia sa din 24 februarie 2020. Urmatorul pas il reprezinta o decizie a Consiliului privind existenta unui deficit excesiv in Romania si adoptarea recomandarii privind cerintele de ajustare si termenul limita pentru incheierea situatiei de deficit excesiv.Intr-un raport adoptat luna trecuta de Executivul comunitar se arata ca strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2020-2022, adoptata de Guvern in data de 10 decembrie 2019 si trimisa Parlamentului, prevede o tinta de deficit de 3,8% din PIB in 2019, o cifra care potrivit Comisiei Europene constituie o dovada prima facie a existentei unui deficit excesiv in Romania, potrivit Tratatului privind functionarea Uniunii Europene.Din raport rezulta ca Romania nu respecta criteriul deficitului definit in tratat si ca deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este, prin urmare, justificata."Deficitul preconizat pentru 2019 este peste si nu apropiat de valoarea de referinta de 3% din PIB prevazuta in Tratat. Depasirea nu este considerata a fi nici exceptionala si nici temporara", se arata in raportul din februarie al Executivului comunitar.Conform prognozelor de iarna ale Comisiei, deficitul guvernamental al Romaniei a ajuns la 4% din PIB in 2019, urmand a urca la 4,9% in 2020 si 6,9% in 2021. Majorarea deficitului este in principal rezultatul majorarii pensiilor adoptata in vara lui 2019, in special o crestere de 40% a pensiilor programata pentru luna septembrie 2020 si o noua recalculare a pensiilor programata pentru luna septembrie 2021. In plus, intre luna decembrie 2019 si ianuarie 2020, autoritatile au adoptat noi reduceri de taxe si au dublat alocatiile pentru copii.Referindu-se la noua lege a pensiilor, raportul Comisiei Europene subliniaza ca din cauza calendarului de implementare, aceasta lege va creste in mod semnificativ cheltuielile publice cu pensiile intr-o perioada scurta de timp. Legea pensiilor "este principalul factor al preconizatei cresteri rapide a deficitului guvernamental si al riscurilor la adresa sustenabilitatii fiscale", se arata in raportul Executivului comunitar.