Consiliul Fiscal: Mentinerea deficitului sub 3% nu este posibila fara o reducere a cheltuielilor publice

"Taierea cheltuielilor in executia bugetara a fost folosita ca un mecanism de ajustare pentru a compensa lipsa de eficienta in colectarea veniturilor si/sau supra-bugetarea lor sistematica. Practic, fara trendul descendent al cheltuielilor publice, fara comprimarea sectorului public, nu e posibila mentinerea deficitului sub 3%, chiar si in conditiile in care exista niste masuri care au crescut veniturile ca pondere in PIB. E o concluzie opusa celei pe care paream sa o tragem daca nu ne uitam strict la evolutia strict a deficitului. Regulile fiscale sunt tot mai utilizate pe plan international. Rezultatele aplicarii in Romania duc, mai degraba, la rezultate mixte, in sensul in care functia de stabilizare a economiei pare a fi aproape neabordata din punct de vedere fiscal. Un proces de programare bugetara multianuala si de eficientizare pe venituri si poate de eficientizare si prioritizare pe cheltuieli pare a fi una dintre solutiile cu mare potential, in scopul reconstructiei spatiului fiscal necesar pentru cele doua functii pe care sectorul fiscal le are: de stabilizare a economiei si de sustenabilitatea datoriei publice", a spus Cozmanca.Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anuntat, marti, ca executia bugetului general consolidat, pe primele 10 luni, arata un deficit de 2,8% din PIB (28,83 miliarde lei), in conditiile in care veniturile sunt in suma de 261,1 miliarde de lei, reprezentand 25,3% din PIB, iar cheltuielile sunt in suma de 289,9 miliarde lei, reprezentand 28,1% din PIB."Cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu suma de 2.090,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu suma de 16.266,3 milioane lei. Deficitul bugetar estimat pe anul 2019 reprezinta 4,3% din PIB", se precizeaza in Nota de fundamentare care insoteste proiectul de Ordonanta privind rectificarea bugetului pe anul in curs.Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti, Consiliul Fiscal si Societatea Romana de Economie au organizat, joi, seminarul cu tema "Responsabilitate bugetara si echilibre macroeconomice".