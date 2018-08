Dancila: Ne vom incadra in limita de deficit bugetar de 3% din PIB

"Am vazut cum, imediat dupa publicarea executiei bugetare pe prima jumatate a anului, multi s-au grabit sa faca scenarii ingrijoratoare cu privire la deficitul bugetar. As vrea sa ii linistesc, suntem un guvern responsabil cu prezentul si viitorul Romaniei. Ne vom incadra in limita de deficit bugetar de 3% din PIB, in conformitate cu tratatul Uniunii Europene.Executia bugetara pe primele sase luni arata trei factori determinanti pentru guvernarea noastra.Acordam atentia cuvenita investitiilor, suntem preocupati de absorbtia fondurilor europene, ne onoram angajamentele privind majorarea veniturilor populatiei. Investitiile publice pe primele sase luni ale anului 2018 au ajuns la 9,1 miliarde de lei, comparativ cu 6 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului 2017. Vorbim, asadar, despre o crestere foarte importanta, cu aproximativ 50% ", a declarat Viorica Dancila.Premierul a adaugat ca investitiile straine directe "au crescut, de asemenea, in primul semestru al acestui an la 2,21 miliarde de euro, comparativ cu 1,93 miliarde de euro in aceeasi perioada a anului trecut"."In primele sase luni ale anului, au intrat in economie 6,9 miliarde lei din fonduri europene, ma refer la plati efectuate, suma cu aproape 22,8% mai mare decat cele incasate in anul 2017, in aceeasi perioada. Aceste cifre confirma faptul ca masurile luate in mandatul actualei guvernari au fost bune pentru economie, iar Guvernul va continua sa sustina aceasta parghie de incurajare a cresterii economice", a mai declarat Dancila.Premierul a precizat ca, din perspectiva sociala, executia bugetara pe primele sase luni ale acestui an reflecta cresterile consistente de salarii din educatie si sanatate."Totodata, arata majorarea punctului de pensie la 1.000 de lei de la 1 iulie 2018, devansarea sumei pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna iulie, care se distribuie prin Posta Romana, precum si majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie", a mai spus Dancila.