Deficitul bugetar se va reduce de la 3,58% din PIB in 2020 la 1,94% din PIB in 2023 (Raport)

"Planificarea bugetara pe anul 2020 si estimarile pe perioada 2021-2023 stabilesc deficitul bugetar ESA la 3,58% din PIB anul viitor, urmand ca acesta sa se reduca, in anul 2023, la 1,94% din PIB, ceea ce reprezinta o diminuare de 1,64 puncte procentuale fata de anul 2020, incadrandu-se in 2023 in prevederile regulamentelor europene. In termeni structurali, se estimeaza ca deviatia inregistrata in anul 2016 de la OTM stabilit pentru Romania (respectiv 1% din PIB) se va mentine pe tot orizontul de referinta, dar incepe sa se ajusteze incepand cu anul 2020, pentru ca in anul 2023 sa inregistreze 1,85% din PIB, respectiv o ajustare de 1,54 puncte procentuale fata de anul 2020", se mentioneaza in document.Potrivit sursei citate, devierea de la OTM s-ar produce in conditiile mentinerii, pe intreg orizontul de planificare, a unui nivel sustenabil al datoriei publice sub 40% din PIB.Veniturile bugetare proiectate pentru anul 2020 reprezinta 31,89% din PIB, urmand ca, in 2021, acestea sa scada la 31,69%, iar in 2023 sa reprezinte 32,25% din PIB. Potrivit autoritatilor, aceasta evolutie este determinata de evolutia indicatorilor macroeconomici pe orizontul de referinta, precum si de masurile/prevederile adoptate pana la acest moment prin acte normative.Pe de alta parte, cheltuielile bugetare proiectate pentru anul 2020 reprezinta 35,48% din PIB, ajungand la 34% in 2023.Raportul aminteste, de asemenea, ca in anul 2019 se estimeaza un deficit cash de 4,43% din PIB, reprezentand un "derapaj semnificativ fata de tinta stabilita initial de 2,76% din PIB". "Aceasta evolutie este determinata in principal de angajarea unor cheltuieli bugetare pe baza unor venituri suplimentare estimate initial care nu s-au materializat in incasari si nici nu au fost luate masuri compensatorii, chiar daca au fost atentionari de la agentiile de rating si organismele internationale din prima parte a anului. De asemenea, noua tinta de deficit bugetar acomodeaza si plata facturilor restante ale administratiei publice centrale si locale catre mediul de afaceri", se mai arata in document.Pentru anul 2019 se estimeaza o crestere potentiala de 4,7%, in conditiile unei accelerari a formarii brute de capital fix, iar pentru intervalul 2020-2023 dinamica reala a PIB potential se va situa la o medie anuala de 4,2%, in conditiile unei evolutii a investitiilor brute peste cea a consumului final."Constructia bugetara pentru anul 2020 se bazeaza pe o mentinere a cresterii economice in jurul mediei de 4% pe termen mediu, in conditiile in care se anticipeaza o incetinire a ritmului de crestere din statele Europei Centrale si de Est. Mediul extern, in special pentru zona Euro, vizeaza pentru anul 2020 o dinamica economica similara celei din 2019, ceea ce reprezinta un stimul moderat pentru exporturile romanesti. Constructia bugetara pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023 a avut la baza masurile de relaxare fiscala incepute in perioada 2015-2017 si continuate prin actele normative adoptate in anul 2018, dar si masurile fiscal-bugetare luate pe parcursul anului 2019, care vor influenta cadrul macroeconomic si indicatorii bugetari pe orizontul 2020-2023.De asemenea, proiectia bugetara pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023 are la baza obiectivele si masurile prevazute in Programul de Guvernare aprobat prin Hotararea Parlamentului nr.22/2019, precum si prognoza de toamna a indicatorilor macroeconomici elaborata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza", precizeaza autorii Raportului.