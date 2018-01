Deficitul bugetului consolidat a crescut la 2,88% din PIB, in 2017

Comparativ cu anul 2016, deficitul bugetului general consolidat a crescut cu aproximativ 32,5%, de la 18,304 miliarde de lei (2,40% din PIB) la 24,3 miliarde de lei, anul trecut."Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie, pe anul 2017, s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB", precizeaza MFP.Potrivit sursei citate, veniturile bugetului general consolidat au fost in suma de 251,8 miliarde lei, reprezentand 29,9% din PIB, comparativ cu 29,4% din PIB in 2016, iar procentual veniturile au fost cu 12,5% mai mari, in termeni nominali, in comparatie cu anul precedent.De asemenea, veniturile incasate pe principalele patru bugete componente ale bugetului general consolidat, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, colectate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), au reprezentat 100,3% din programul veniturilor administrate de catre Fisc.Per ansamblu, in 2017 s-au inregistrat cresteri fata de anul anterior la incasarile din contributiile sociale (cu 10,4 miliarde lei, respectiv plus 17%), din impozitul pe salarii si venit (cu 2,4 miliarde lei, +8,6%) si din veniturile nefiscale, care au fost cu 3,8 miliarde de lei peste cele din 2016 (+21,1%).Pe de alta parte, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au scazut cu 9,1% comparativ cu anul 2016, MFP precizand ca diminuarea a fost determinata, in principal, de eliminarea de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe constructii speciale.Totodata, incasarile din alte impozite si taxe pe bunuri si servicii s-au majorat, in 2017, cu 38,1% fata de anul anterior, cresterea fiind determinata, in principal, de evolutia incasarilor aferente contributiei datorate pentru medicamente, precum si pentru contractele cost volum/cost-volum-rezultat finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.In ceea ce priveste veniturile din TVA, datele MFP arata ca, anul trecut, s-a inregistrat o crestere de 3,6% "determinata in special de incasarile din a doua a parte a anului, in conditiile in care au fost aplicate masurile de reducere a cotei standard de TVA de la 24% la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016, masura care s-a reflectat in incasarile din luna februarie 2016, precum si reducerea din februarie 2017 a cotei standard de TVA de la 20% la 19%".In plus, sumele de la Uniunea Europeana (UE) in contul platilor efectuate sunt in suma de 17,1 miliarde lei.La nivelul anului trecut, cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 276,1 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 14% fa?a de anul 2016, in timp ce cheltuielile de personal au crescut cu 22%.Totodata, cheltuielile cu bunuri si servicii si cu subventii au scazut fata de anul 2016 cu 0,7%, respectiv cu 6,1%, dar cheltuielile cu asistenta sociala au crescut cu 13,1%, "fiind influentate, in principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungand la 917,5 lei, si cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungand la 1.000 lei, precum si masurile ce au fost aprobate in timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale; majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie".Conform datelor MFP, cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 26,7 miliarde lei, respectiv 3,2% din PIB.