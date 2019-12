Raiffeisen Bank, despre proiectul de buget: Riscurile raman in continuare pentru un deficit mai mare anul viitor

"La o prima evaluare, riscurile raman in continuare pentru un deficit mai mare pentru anul viitor. In primul rand, la nivelul ipotezelor macroeconomice noi avem un scenariu mai conservator. Peste 4% crestere economica in 2020 mi se pare greu de realizat. Prognozele macroeconomice par prea optimiste, ceea inseamna ca proiectia de venituri este prea optimista, iar pe partea de cheltuieli ramane de vazut daca pot reduce atat de mult cheltuielile pe PNDL (programul National de Dezvoltare Locala n.r), ca aceasta se pare ca e miza majora", a spus Ionut Dumitru.El a mentionat ca la venituri in proiectul de buget nu au fost eliminate veniturile din supraacciza la carburanti, iar pe partea de cheltuieli a fost inclusa majorarea punctului de pensie conform legislatiei in vigoare."Pe cheltuieli ceea ce mi se pare notabil in primul este aceasta reducere de cheltuielilor de investitii pe PNDL si incercarea de a o suplini cu fonduri europene. Ceea ce pe hartie nu pare rau, ca intentie, dar realitatea ne-a aratat ca nu prea suntem in stare sa luam fonduri europene ceea ce inseamna ca investitiile vor fi cel mai probabil mici anul viitor", a mai declarat Ionut Dumitru.Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o crestere economica de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% si o rata medie a inflatiei de 3,1%, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2020 si proiectia acesteia pe anii 2021-2023 publicat marti dimineata pe site-ul Ministerului Finatelor Publice.Veniturile prevazute pentru 2020 sunt de 360,149 miliarde de lei, cu o pondere in PIB de 31,89%, iar cheltuielile sunt estimate la 400,694 miliarde de lei, respectiv 35,48% din PIB.Tinta de deficit bugetar cash pe anul 2020 este estimata la 3,59% din PIB (40,545 miliarde de lei), iar deficitul ESA la 3,58% din PIB, urmand ca acesta sa ajunga in anul 2023 la 1,94% din PIB, incadrandu-se astfel in prevederile regulamentelor europene.