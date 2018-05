FMI: Europa trebuie sa reduca deficitele!

"Europa continua sa inregistreze o crestere solida, insa cei mai recenti indicatori sugereaza ca avansul se stabilizeaza. Perspectivele economice pe termen mediu sunt mai putin stralucite, astfel incat factorii de decizie ar trebui sa profite de acest moment pentru a reduce deficitele si datoria si a avansa reforme care fac economiile lor mai productive", a declarat directorul departamentului european al FMI, Poul Thomsen.Potrivit recomandarilor FMI, in tarile unde inflatia a ajuns la nivelul tinta, politica monetara ar trebui sa se normalizeze treptat. In multe tari, factorii de decizie ar trebui sa se straduiasca sa reduca deficitele fiscale in urmatorii ani. Astfel, stabilizatorii automati si stimulentele fiscale vor putea fi introduse din nou, in cazul in care riscurile negative se materializeaza. De asemenea, stabilizarea si reducerea datoriei publice vor ajuta economiile sa faca fata mai bine la presiunile aparute de pe urma cresterii cheltuielilor cu pensiile si sistemul de sanatate."Ajustarea fiscala ar trebui sa fie motivata in primul rand de eforturile de a imbunatati eficienta guvernului. Aceasta este o provocare majora, in special in multe din economiile emergente din Europa care trebuie, de asemenea, sa faca eforturi pentru a imbunatati institutiile si guvernanta", se arata in raportul FMI.In ceea ce priveste Romania, FMI subliniaza ca, in 2017, Romania a fost economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Europa, 7%. Conform celor mai recente estimari ale FMI, in 2018 ritmul de crestere al economiei romanesti se va reduce la 5,1%, o imbunatatire totusi cu 0,7 punte procentuale fata de avansul de 4,4% preconizat in toamna anului trecut, urmand ca in 2019 tendinta de diminuare a ritmului de crestere sa continue pana la 3,5%, mai putin cu 0,3 puncte procentuale fata de estimarea din toamna anului trecut.Potrivit FMI, in anul 2017 fondurile UE au finantat echivalentul a aproximativ jumatate din investitiile publice din Romania.In plus, cresterea economica a fost sprijinita si de politica fiscala prociclica in Romania.In ceea ce priveste inflatia, FMI subliniaza ca inflatia de baza a crescut semnificativ in Romania pe masura ce efectele reducerii taxelor si ale altor ajustari administrative dispar.De asemenea, cresterea salariilor continua sa fie puternica in noile state membre UE, depasind inflatia pe masura ce rata somajului coboara la noi minime de dupa criza.