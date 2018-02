Isarescu: Cand ai asemenea cresteri economice, nu trebuie sa stai la limita de 3% a deficitului public, ci sa te situezi mai jos

"Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%. Stiti ca un nivel critic la nivelul Uniunii Europene este de 60%, dar, pentru tari emergente ca Romania, se considera ca 40-45% este un nivel critic.Faptul ca tinem datoria publica sub 40% este un lucru bun, dar mai putin bun este faptul ca acest 3% este pe un nivel extrem de mare, comparativ si istoric, al cresterii economice.In consecinta, deficitul structural, cum se calculeaza el, este o marime mai putin vizibila, sa spunem asa, dar economistii o calculeaza, a crescut de la 2,2% la peste 3% si aceasta este sensibil superioara obiectivului pe termen mediu de 1%.Noi credem aici, la Banca Nationala, ca nu predicam in pustie spunand ca politica fiscala nu trebuie sa fie prociclica. Trebuie sa fie, cand ai asemenea cresteri economice, sa nu stai la limita de 3% a deficitului public, ci sa incerci sa te situezi mai jos", a afirmat Mugur Isarescu, in conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei.Potrivit acestuia, majorarea deficitului structural in 2017 a fost insotita si de o structura defavorabila investitiilor publice. In consecinta, raportul dintre interesele pe termen scurt si interesele strategice, pe termen lung, este defavorabil.Investitiile publice trebuie sa creasca mai mult, pentru ca acesta este un factor esential al dezvoltarii economice pe termen lung, a subliniat Isarescu.De asemenea, guvernatorul BNR a atras atentia asupra majorarii decalajului nefavorabil dintre viteza de crestere a importurilor (12%) si cea a exporturilor (9%), deficitul comercial lunar depasind frecvent un miliard de euro in S2, precum si asupra reluarii cu intarziere a finantarii din fonduri europene structurale si de investitii, rata de absorbtie fiind de numai 10% in cadrul actualului exercitiu financiar (2014 - 2020).In plus, pe piata muncii se inregistreaza un avans al efectivului salariatilor pana la maximul istoric de 4,8 milioane persoane, dar, cu toate acestea, se manifesta deficiente structurale persistente, respectiv o rata de inactivitate de 33% (a 3-a din UE), o pondere inalta a tinerilor neimplicati in nicio activitate (20%), o mobilitate interna limitata si necorelarea accentuata a pregatirii cu cerintele.