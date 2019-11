Isarescu: O deteriorare a deficitului bugetar ne ingrijoreaza. Speram sa nu se intample

"O deteriorare a deficitului bugetar bineinteles ca ne ingrijoreaza. Speram sa nu se intample. Asteptam discutii constructive cu Ministerul de Finante, cu noul ministru de Finante, cu Guvernul. Am avut deja consultari cu Consiliul Fiscal. Nu ne-am schimbat pozitia. Pozitia noastra am spus-o si in engleza pentru agentiile straine "contain and gradual adjust". Deci nu ne repezim in majorari de impozite sau in masuri din acestea brutale care sa afecteze cresterea economica pentru ca daca am face asa vom continua, de fapt, politica prociclica", a spus Mugur Isarescu, intrebat daca este ingrijorat de efectul majorarii pensiilor asupra deficitului bugetar.El a mentionat ca se iese greu dintr-o politica prociclica, dar nu este imposibil."Faptul ca am spus ca suntem ingrijorati nu inseamna ca suntem speriati. Sa nu transmiteti acest mesaj. Este un mesaj de vigilenta, de concentrare pe gasirea unor solutii viabile si care sa nu accentueze dezechilibrele", a afirmat Mugur Isarescu.Intrebat despre volatilitatea cursului de schimb leu - euro, guvernatorul BNR a afirmat ca evolutia leului a fost mai stabila decat a forintului maghiar, care s-a miscat cu 3% fata de leu, care a fluctuat cu 1% in ultima luna.Ministrul Finantelor, Flrin Citu, a declarat miercuri ca executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare iar la 10 luni vom avea tot crestere pe deficit.Bugetul general consolidat a incheiat primele noua luni din acest an cu un deficit in crestere la 2,6% din Produsul intern brut, respectiv 26,97 miliarde de lei, cifra care reprezinta o majorare de 60% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate recent de Ministerul Finantelor Publice.