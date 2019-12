Lazea: La noi s-a incetatenit ideea, gresita, ca 3% deficit bugetar este normalitate

"La noi s-a incetatenit ideea, gresita, ca 3% deficit bugetar este normalitate. Cand de fapt 3% este deficitul la care trebuie sa ajungi in cel mai rau an, cand cresterea este negativa, cand ai criza si asa mai departe. Cu alte cuvinte, normalitate este sa fim undeva in jur de zero, pe un mic surplus sau un mic deficit. Acolo trebuie sa stai in anii de crestere economica robusta", a spus Lazea, la conferinta "Romania, Incotro? Economia Romanei".Potrivit acestuia, restul tarilor au inteles ca un deficit bugetar mare se traduce aproape automat intr-un deficit extern mare si "se poate trai cu deficit mare doar cand este pace in lume", dar in momentul in care situatia externa se deterioreaza statul trebuie sa ia masuri sau sa lase piata sa regleze situatia, fapt care se traduce prin inflatie si deficite.Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a prezentat in conferinta normalitatea economica din perspectiva a trei dimensiuni: a echilibrelor macroeconomice, a modelului de crestere economica si a modului in care se raporteaza actorii sociali - respectiv guvernul, patronatele si sindicatele - la economie."Pornim de la sloganul presedintelui Iohannis 'Romania normala'. Haideti sa vedem cum definim noi normalitatea in termeni de economie! Si va propun o definitie personala a normalitatii care sa mearga, in definirea normalitatii, la ceea ce fac celelalte 27 de tari din Uniunea Europeana. Deci, sa luam ca etalon situatia din celelalte 27 de tari sau, daca nu ne convine, pentru ca ni se pare constrangator, sa ne uitam la celelalte cinci tari din centrul si estul Europei, adica Cehia, Polonia, Ungaria, Croatia si Bulgaria, pentru ca aici este mai putin constrangator. Bulgaria si Croatia au PIB/locuitor mai mic decat noi, ungurii si polonezii doar cu putin mai mare, cehii au un grad de dezvoltare mai ridicat. Si o sa ma uit la aceasta normalitate, in sens european definita, si nu american, din trei perspective. Din perspectiva echilibrelor macroeconomice, din perspectiva modelului de crestere economica si din prespectiva modului in care se raporteaza actorii sociali, respectiv guvernul, patronatele si sindicatele la economie", a declarat Valentin Lazea.Din perspectiva modelului de crestere a economiei, Lazea a aratat ca in Romania acesta este bazat pe consum, in timp ce alte tari au surplus de cont curent ca urmare a faptului ca au decis sa fie exportatoare nete si au facut investitii.In ceea ce priveste atitudinea guvernului, a patronatelor si sindicatelor fata de economie, acesta a sustinut ca toate statele au inteles lantul cauzal, respectiv ca daca sunt cerute cresteri de salarii cu doua cifre sau reduceri de taxe in toate sectoarele acestea se vor duce in deficit bugetar, in deficit extern, in inflatie si in deprecierea cursului de schimb."In contextul acesta, acum, cand vorbim in Romania, sa vorbesti de reducerea TVA, cum se vorbeste in Parlament, de la 19% la 16% este de neinteles. Adica nu numai ca TVA-ul stimuleaza consumul, ca si cand consumul este lucru pe care avem nevoie sa-l stimulam, dar lipseste statul, acele trei procente de TVA inseamna mai mult de 1% din PIB venituri", a explicat Valentin Lazea.In afara de intelegerea lantului cauzal, Lazea atrage atentia asupra necesitatii ca actorii sociali sa se aseze la masa si sa aiba solicitari "cu spirit de consens, compromis si moderatie".Reprezentantul BNR a subliniat ca rolul economistului in societate este similar cu cel al medicului, iar acesta trebuie sa puna un diagnostic atunci cand lucrurile nu merg bine si sa propuna tratamente. Daca pacientul, in cazul acesta societatea, asculta sau nu, este treaba lui, a concluzionat economistul - sef al bancii centrale.