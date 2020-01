MFP: Deficitul in 2019 s-a deteriorat din cauza majorarii programate a unor cheltuieli fara acoperire

Soldul bugetar negativ s-a cifrat astfel la 48,3 miliarde de lei. Raportat la PIB, veniturile bugetare, care s-au cifrat la 321,13 miliarde de lei, au consemnat un declin de 0,1 puncte procentuale, de la 31% din PIB la 30,9% din PIB, iar cheltuielile, de 369,43 miliarde de lei, au consemnat un avans de 1,7 puncte procentuale, de la 33,8% din PIB in 2018 la 35,5% din PIB in 2019."Deteriorarea ampla a deficitului bugetului general consolidat in anul 2019 fata de tinta de 2,76% din PIB a fost determinata de majorarea programata a unor categorii de cheltuieli potrivit prevederilor legilor bugetare anuale aprobate la inceputul anului 2019 fara acoperire in cresterea corespunzatoare a veniturilor bugetare sau economii substantiale realizate la alte categorii de cheltuieli. In raport cu prevederile initiale ale legilor bugetare anuale pentru anul 2019, se constata ca avansul semnificativ al cheltuielilor bugetare programate, de 2,5 puncte procentuale din PIB (de la 33,8% in 2018 la 36,3% din PIB anul trecut), indreptat cu precadere catre majorarea cheltuielilor de investitii (1,29 puncte procentuale conducand la 4,89% din PIB in anul 2019) si majorarea cheltuielilor de personal (1,0 puncte procentuale la 10% din PIB in anul 2019) a fost proiectat sa fie acoperit de cresterea ampla a veniturilor bugetare (2,5 puncte procentuale din PIB, de la 31,0% in 2018 la 33,5% din PIB anul trecut) din surse cu un grad ridicat de incertitudine. In aceste conditii, cresterea prognozata a veniturilor bugetare prin imbunatatirea colectarii veniturilor fiscale (0,9 puncte procentuale), avansul incasarilor din contributii de asigurari sociale (1,2 puncte procentuale) si al sumelor de la Uniunea Europeana (0,4 puncte procentuale) nu s-a materializat intr-o proportie covarsitoare", explica MFP.In ceea ce priveste veniturile bugetare, in raport cu proiectiile initiale, se constata o abatere de 2,7 puncte procentuale din PIB a incasarilor totale la sfarsitul anului, din care 0,9 puncte procentuale corespunzatoare veniturilor fiscale, 0,8 puncte procentuale contributiilor de asigurari si 0,9 puncte procentuale sumelor de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate. In acelasi timp, cheltuielile bugetare totale au inregistrat in executie un nivel nominal apropiat de prevederile legale initiale (o nerealizare de doar un miliard lei) in contextul in care se constata ca subfinantarea cheltuielilor de asistenta sociala (0,3 puncte procentuale din PIB reprezentand pensii, alocatii de stat pentru copii, indemnizatii persoane cu handicap, indemnizatii pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului) si a cheltuielilor cu bunuri si servicii (0,3 puncte procentuale din PIB) au fost compensate de nerealizarea cheltuielilor de investitii (0,7 puncte procentuale din PIB).Totodata, Ministerul Finantelor explica si depasirea, cu 0,2 puncte procentuale din PIB, a tintei de deficit stabilita prin ultima rectificare bugetara la 4,4% din PIB. Astfel, principalele aspecte care au determinat aceasta evolutie sunt: nerealizarea unor incasari de 1,3 miliarde de lei reprezentand dividende suplimentare de la societati si companii nationale potrivit OUG nr. 114/2018, a caror plata ar fi afectat semnificativ capacitatea acestor companii de a realiza investitii; plata din fondul de rezerva bugetara a sumei de 910 milioane de lei pentru stingerea obligatiilor financiare rezultate din hotararea arbitrala pronuntata de Curtea de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii in Dosarul arbitral nr. ARB/05/20, si evitarea aparitiei unor blocaje financiare; accelerarea semnificativa in luna decembrie a platilor de facturi inregistrate de catre unitatile administrativ-teritoriale reprezentand cheltuieli de capital si de functionare, cu mult peste dinamica inregistrata in decembrie 2018 sau fata de media inregistrata in perioada ianuarie - noiembrie 2019 (datele operative indica un impact al platilor suplimentare realizate de catre unitatile administrativ-teritoriale asupra deficitului bugetar de 1,3 miliarde de lei in luna decembrie).Veniturile bugetului general consolidat au insumat 321,13 miliarde de lei, in crestere nominala cu 8,8% fata de nivelul inregistrat in anul 2018. In raport cu programul initial al veniturilor totale potrivit legilor bugetare anuale aprobate pentru anul 2019, s-au inregistrat incasari mai reduse cu 21,5 miliarde de lei (grad de realizare de 93,7%), din care 8,4 miliarde de lei corespund sumelor primite de la UE, 6,1 miliarde de lei veniturilor fiscale, 5,8 miliarde de lei incasarilor din contributii sociale, iar 1,2 miliarde de lei veniturilor nefiscale, precizeaza MFP."Exprimate ca pondere in PIB, veniturile bugetare au inregistrat o reducere marginala (0,1 puncte procentuale) de la 31% din PIB 2018 la 30,9% din PIB in 2019, pe fondul unei scaderi a veniturilor nefiscale (0,3 puncte procentuale) si a sumelor de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate (0,4 puncte procentuale). Veniturile fiscale s-au mentinut la 15% din PIB in anul 2019, iar veniturile din contributii sociale au crescut cu 0,4 puncte procentuale din PIB", precizeaza institutia.Veniturile din impozitul pe profit au inregistrat 17,72 miliarde de lei in anul 2019 si prezinta o crestere nominala de 13,2% fata de anul 2018 in principal ca urmare a avansului cu 70% a incasarilor din impozitul de profit datorat de bancile comerciale. Veniturile din impozitul pe profit au crescut in luna decembrie cu un ritm anual de 28,4%, superior ritmului inregistrat in primele 11 luni ale anului. De asemenea, aceasta evolutie a contribuit la inregistrarea unor incasari anuale cu 530 milioane de lei mai mari in comparatie cu programul initial (grad de realizare de 103,1%).Incasarile din impozitul pe venit au inregistrat 23,20 miliarde de lei in anul 2019 si prezinta o crestere nominala de 2,3% fata de anul 2018, insa o scadere a ponderii in PIB de la 2,4% in 2018 la 2,2% in anul 2019.Aceasta dinamica anuala a reflectat, in principal, efectul de baza al incasarilor din luna ianuarie 2019 fata de ianuarie 2018 (impact de 1,2 miliarde de lei) prin transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului si reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10%. Comparativ cu programul initial, incasarile au fost mai reduse cu 460 milioane de lei corespunzator unui grad de realizare de 98%."In structura impozitului venit, incasarile din impozitul pe venitul din salarii detin o pondere de 80% din total. Dinamica anuala a incasarilor din impozitul pe venit din salarii reflecta in principal dinamica fondului de salarii din economie (castigul salarial mediu brut a inregistrat o majorare de 14,7% iar numarul mediu de salariati de 1% in perioada de referinta) si impactul negativ anual de 1,1 miliarde de lei generat de scutirea de la plata impozitului pe venit a salariatilor din domeniul constructiilor si a unor sectoare industriale (potrivit OUG 114/2018). De asemenea, evolutia incasarilor din aceasta sursa in luna decembrie 2019 a fost afectata negativ de efectul de baza al incasarilor aferente Declaratiei unice efectuate de catre persoane fizice independente si regularizarile inregistrate in luna decembrie 2018", explica MFP.Incasarile din contributii sociale au inregistrat 111,47 miliarde de lei in anul 2019 si prezinta o crestere de 13,6% fata de anul 2018 (10,3% in PIB in anul 2018 la 10,7% in anul 2019). Comparativ cu programul initial, veniturile din aceasta sursa au fost mai reduse cu 5,77 miliarde de lei corespunzator unui grad de realizare de 95,1%. Similar cu evolutia veniturilor din impozitul pe venit, evolutia incasarilor reflecta preponderent avansul fondului de salarii din economie (16% in perioada decembrie 2018 - noiembrie 2019) si o tendinta usoara de incetinire a dinamicii salariale in trimestrul IV.Totodata, potrivit MFP, dinamica acestor venituri a fost afectata in anul 2019 de scutirea salariatilor din domeniul constructiilor si unele sectoare industriale de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate si de reducerea contributiei asiguratorii in munca datorate (potrivit OUG nr 114/2018, cu un impact negativ asupra incasarilor de 1,6 miliarde de lei) si intr-o mai mica masura de evolutia transferurilor catre Pilonul II de pensii la (8,5 miliarde de lei in anul 2019).De asemenea, transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului a determinat o majorare semnificativa a incasarilor in luna ianuarie 2019 fata de ianuarie 2018. Dinamica lunara a veniturilor din contributii sociale a incetinit constant pana la un minim inregistrat in luna octombrie si s-a stabilizat in perioada noiembrie-decembrie la o medie de 10,1% an/an, arata sursa citata.Veniturile din accize au fost in suma de 31,46 miliarde de lei in anul 2019, prezentand o crestere de 10,3% fata de incasarile inregistrate in anul 2018. In raport cu programul initial, incasarile au fost mai mari cu 390 milioane de lei (grad de realizare de 101,3%), reflectand in principal cresterea cu 16% an/an a veniturilor din luna decembrie 2019. De asemenea, incasarile din accize s-au mentinut ca pondere in PIB la 3% in anul 2019, iar accizele pentru produsele energetice si tutun reprezinta 96,5% din total."Comparativ cu incasarile din anul 2018, veniturile din accize pentru produse energetice au crescut cu 6,4%, in conditiile unui nivel majorat al accizei pentru carburanti in anul 2019 cu 3,1% si a unui consum in crestere cu 7%. Veniturile din accizele pentru produsele din tutun au inregistrat o crestere de 17,7% comparativ cu anul 2018, reflectand in principal majorarea nivelului accizei la tigarete cu 8%", arata MFP.Incasarile din TVA au inregistrat 65,42 miliarde de lei in anul 2019 si o crestere nominala de 9,7% fata de cele inregistrate in anul 2018. Ponderea in PIB a veniturilor din TVA s-a mentinut la 6,3% in 2019. In raport cu programul initial, veniturile din aceasta sursa au fost mai reduse cu 4,23 miliarde de lei corespunzator unui grad de realizare de 93,9%. Incasarile din TVA au crescut in luna decembrie cu un ritm anual de 8,1%, superior ritmului inregistrat de evolutia cifrei de afaceri in economie in perioada de referinta."Comparativ cu anul 2018, in anul 2019 se constata o crestere cu 11% a veniturilor brute din TVA (exclusiv restituiri) si cu 14,5% a restituirilor din TVA (18,8 miliarde de lei in anul 2019) in conditiile in care baza macroeconomica relevanta (cifra de afaceri in comert, servicii si industrie) s-a majorat cu 10,4% in medie in 2019. De asemenea, evolutia incasarilor din TVA in 2019 a fost afectata negativ de extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5% (de la 9% pentru serviciile de restaurant si de catering, livrari de produse alimentare de inalta valoare calitativa, servicii de cazare in cadrul sectorului hotelier)", explica Finantele.Veniturile din taxe pe utilizarea bunurilor au inregistrat o scadere de 270 milioane de lei fata de anul 2018, in conditiile in care in anul 2019 au fost restituite taxe pentru prima inmatriculare incasate in anii precedenti in suma de 3 miliarde de lei (in anul 2018 au fost restituiti 1,6 miliarde de lei). In cadrul veniturilor din aceasta sursa, incasarile din taxele pe jocurile de noroc prezinta o crestere de 25,7% in anul 2019 fata de anul precedent. Totusi, veniturile din taxe pe utilizarea bunurilor au fost mai reduse cu 3,5 miliarde de lei fata cu programul initial, reflectand in principal nerealizarea sumelor din vanzarea frecventelor de tip 5G.Veniturile nefiscale au fost de 27,09 miliarde de lei in 2019 in scadere cu 0,4% fata de incasarile inregistrate in anul precedent. In raport cu programul initial, veniturile din aceasta sursa au fost mai reduse cu 1,20 miliarde de lei corespunzator unui grad de realizare de 95,8%. Veniturile din dividende de la societati si companii nationale si cele din varsaminte din profitul net al regiilor autonome au fost de 5,97 miliarde de lei in anul 2019, cu 20% mai reduse decat incasarile din anul 2018, ca urmare a neincasarii din luna decembrie 2019 a 1,3 miliarde de lei reprezentand dividendele suplimentare reglementate prin OUG nr. 114/2018.Veniturile nefiscale la bugetul de stat reprezentand venituri din concesiuni, din dobanzi, din prestari de servicii si alte activitati, taxe administrative si pentru eliberari premise, amenzi, penalitati si confiscari au inregistrat o crestere 15,1% fata de anul 2018.Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate si donatii au totalizat 25,32 miliarde de lei in anul 2019 (2,4% din PIB), intr-o usoara crestere fata de 2018 daca nu se includ in baza rambursari de 3,8 miliarde de lei din retrospective, dar cu aproximativ 0,8 puncte procentuale din PIB sub nivelul estimat la bugetul initial.Cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 369,43 miliarde de lei (35,5% din PIB), au crescut in termeni nominali cu 14,7% fata de anul precedent, gradul de realizare al acestora fiind de 99,6% fata de programul initial. Cheltuielile au inregistrat o crestere cu 1,7 puncte procentuale de la 33,8% din PIB 2018 la 35,5% din PIB in 2019."Expansiunea cheltuielilor bugetare este explicata de majorarea ponderii in PIB a cheltuielilor de personal cu 0,8 puncte procentuale din PIB, a cheltuielilor de asistenta sociala cu 0,4 puncte procentuale din PIB, a cheltuielilor de investitii cu 0,6 puncte procentuale si a cheltuielilor de bunuri si servicii cu 0,4 puncte procentuale", precizeaza MFP.Cheltuielile de personal au insumat 102,34 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% comparativ cu 2018, fiind realizate in proportie de 100%. Exprimate ca pondere in PIB cheltuielile de personal au crescut cu 0,8 puncte procentuale, de la 9% in 2018 la 9,8% in 2019. Ministerul Finantelor explica, in context, faptul ca avansul fata de anul trecut a fost determinat de majorarea salariilor in sectorul bugetar, ca urmare a aplicarii Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, si de cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.Au fost achitate, de asemenea, diferentele salariale prevazute de Legea nr. 85/2016, restante din anul 2018 si sume aferente anului 2019 - pentru universitatile de stat, precum si transele aferente hotararilor judecatoresti avand ca obiect drepturi de natura salariala in domeniul educatiei si justitiei, in valoare aproximativa de 1,7 miliarde de lei.Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost 52,78 miliarde de lei, in crestere cu 18,3% fata de anul precedent. Depasirea acestor cheltuieli fata de estimarea prevazuta la bugetul initial cu 4 miliarde de lei a fost determinata, in special, pentru asigurarea platilor medicamentelor, precum si pentru plata facturilor restante din administratia publica locala.Cheltuielile cu dobanzile au fost de 12,15 miliarde de lei, inregistrand o diminuare de 6,1% comparativ cu anul 2018, fiind totodata cu 1,26 miliarde de lei sub valoarea prevazuta la constructia bugetului initial pe anul 2019.Cheltuielile cu subventiile au insumat 7,11 miliarde de lei, mentinandu-se, ca pondere in PIB, la nivelul anului 2018 (0,7% din PIB).Cheltuielile cu asistenta sociala au inregistrat 114,74 miliarde de lei in anul 2019 si prezinta o crestere nominala de 13,2% comparativ cu anul 2018. Evolutia cheltuielilor cu asistenta sociala comparativ cu anul precedent a fost influentata in principal de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018 (la 1.100 lei) si cu 15% de la 1 septembrie 2019 (la 1.265 lei), de cresterea nivelului indemnizatiei sociale pentru pensionari de la 1 iulie 2018 si 1 septembrie 2019 (de la 520 lei la 640 lei si ulterior la 704 lei), precum si de majorarea alocatiilor pentru copii."Fata de prevederile bugetare initiale pe anul 2019, cheltuielile cu asistenta sociala (pensii, alocatii de stat pentru copii, indemnizatii persoane cu handicap, indemnizatii pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului etc) au fost cu 5,2 miliarde de lei mai mari. De asemenea, sumele evidentiate la aceasta categorie de cheltuieli includ si sumele aferente platilor restante privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pentru concedii medicale in valoare de 1,2 miliarde de lei", se mai arata in comunicatul MFP.Alte cheltuieli, reprezentand, in principal, sume aferente titlurilor de plata emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, conform legislatiei in vigoare, burse pentru elevi si studenti, precum si alte despagubiri civile au insumat 7,62 miliarde de lei, mentinandu-se, ca pondere in PIB, la nivelul anului 2018 (0,7% din PIB). Acestea au fost cu 1,5 miliarde de lei mai mari fata de nivelul estimat la constructia bugetului initial pentru anul 2019. Potrivit MFP, aceasta majorare reflecta inclusiv plata aferenta stingerii obligatiilor financiare rezultate din hotararea arbitrala pronuntata de Curtea de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii in Dosarul arbitral nr. ARB/05/20, in valoare de 910 milioane de lei, plata ce a fost efectuata in luna decembrie.Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au insumat 43,61 miliarde de lei (4,2% din PIB) si prezinta o crestere de 27,4% fata de cele inregistrate in anul 2018. La aceasta evolutie au contribuit in principal plata facturilor emise in ultimele doua luni ale anului (16,8 miliarde de lei in noiembrie si decembrie, reprezentand 38,5% din investitiile anuale) in contul lucrarilor deja efectuate de mediul de afaceri pentru ordonatorii de credite din administratia centrala si locala. De asemenea, aceste plati au condus la depasirea prevederilor bugetare initiale pentru anul 2019 cu 4,95 miliarde de lei la categoria cheltuielilor de capital, se mai arata in datele prezentate de Ministerul Finantelor.Cheltuielile privind proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subventiile de la Uniunea Europeana aferente agriculturii) au fost de 27,99 miliarde de lei si cu 10,43 miliarde de lei mai reduse decat prevederile bugetare initiale pe anul 2019. Altfel, neimplementarea acestor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile s-a reflectat si pe partea de venituri in nerealizarea sumelor rambursate de la Uniunea Europeana de 0,8 puncte procentuale din PIB.