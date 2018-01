Ministerul Finantelor s-a imprumutat joi de 500 de milioane de lei, la un randament de 4% pe an

Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534 milioane de lei.Vineri este programata o licitatie suplimentara prin care statul vrea sa atraga inca 75 de milioane de lei la randamentul stabilit joi.Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat imprumuturi de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei in ianuarie 2018, din care 3,6 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si 800 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount. La acestea s-ar putea adauga 540 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Potrivit MFP, sumele vor fi destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat.In 2018, Ministerul Finantelor va imprumuta aproximativ 48 - 50 de miliarde de lei de pe piata interna, similar cu nivelul propus pentru 2017, in timp ce aproximativ 4,5 - 5 miliarde de euro urmeaza sa fie atrasi de pe pietele externe, in crestere comparativ cu 2017, potrivit Programului indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2018