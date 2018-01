Misa: Deficitul bugetar este de maxim 2,8%, pentru 2017

"Suntem intr-un deficit ESA de maxim 2,8%, in conditiile in care tinta asumata la inceputul anului a fost de 2,96%. Deficitul cash este in tinta de 3%, la 2,96%, in conditiile in care la inceputul anului s-a asumat 2,98%. Deficitul structural va fi mai mic decat cel prognozat la inceputul anului si toti acesti indicatori macroeconomici pozitivi ne pozitioneaza intr-o alta relatie cu partenerii nostri de la Bruxelles", a spus Misa.El a precizat ca nu are o problema daca va fi schimbat din functie."Nu am am o problema daca voi fi schimbat din aceasta pozitie. Ce depindea de mine si de functia pe care am ocupat-o, respectiv stabilitatea macroeconomica si incadrarea in tinte a fost realizata", a explicat ministrul Finantelor.Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Finantelor Publice.Fata de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat aproape s-a dublat, de la 5,5 miliarde de lei (0,72% din PIB) in perioada ianuarie - noiembrie 2016 la 10,2 miliarde de lei in aceeasi perioada din acest an.Conform previziunilor economice de toamna publicate de Comisia Europeana, deficitul public ar urma sa ajunga la 3% din PIB in 2017, pentru ca in 2018 sa se agraveze si mai mult pana la 3,9% din PIB si sa ajunga la 4,1% in 2019.