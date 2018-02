Romania a importat masiv si a exportat foarte putin in 2017, iar datoria externa a depasit 90 de miliarde de euro

De asemenea, datoriile externe ale tarii noastre, in total, pe termen scurt si lung, au ajuns la aproape"In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,774 miliarde de euro, respectiv cu 566 milioane euro, iar balanta serviciilor si balanta veniturilor secundare au inregistrat excedente mai mari cu 239 milioane euro, respectiv cu 135 milioane euro", se arata in documentul remis, marti, AGERPRES.In perioada ianuarie - decembrie 2017, datoria externa totala a crescut cu 1,044 miliarde de euro.In structura,la 31 decembrie 2017 (73,2% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,3% fata de 31 decembrie 2016.a inregistrat, la 31 decembrie 2017, nivelul de(26,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 8,3% fata de 31 decembrie 2016.Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,4% in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu 30% in anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 31 decembrie 2017 a fost de 5,4 luni, fata de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2017 a fost de 86,4%, comparativ cu 90,5% la 31 decembrie 2016.