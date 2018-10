Romania se imprumuta cu 2,5 miliarde de euro pentru a-si finanta deficitul bugetar

Emisiunea este administrata de catre BNP Paribas, Erste Group Bank AG, ING Bank, Societe Generale si UniCredit Bank."Suma finala, precum si ceilalti termeni si celelalte conditii financiare urmeaza sa fie stabilite la momentul lansarii emisiunii, in functie de conditiile de piata", precizeaza sursa citata.Banii vor fi utilizati pentruIn 2018, Romania a atras 3,2 miliarde de euro de pe pietele externe.La inceputul lunii iunie a acestui an, Ministerul Finantelor a anuntat ca Romania a atras de pe pietele internationale de capital 1,2 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligatiuni pe 30 de ani, la un randament de 5,2% pe an, si a realizat, in premiera, o tranzactie de rascumparare anticipata a unor obligatiuni in dolari.Emisiunea a fost suprasubscrisa de peste 1,4 ori. De asemenea, baza investitionala a tranzactiei a fost diversificata atat din punct de vedere geografic, cat si din perspectiva tipurilor de investitori.Anterior, in data de 1 februarie 2018, Finantele au mai imprumutat doua miliarde euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de euroobligatiuni in euro, in doua transe, din care 750 de milioane de euro cu maturitatea de 12 ani cu cupon 2,50% si 1,25 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani cu cupon 3,375%. Emisiunea s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor, fiind suprasubscrisa de peste doua ori.Conform MFP, in anul 2018 necesarul brut de finantare la nivel guvernamental este de aproximativ 74 miliarde lei, volumul total al imprumuturilor ce urmeaza a fi atrase de Ministerul Finantelor Publice de pe pietele interne si externe fiind determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de -2,97% din PIB (aproximativ 27 miliarde lei) precum si de volumul datoriei de refinantat in anul 2018, in suma de aproximativ 47 miliarde lei. Tinand cont de obiectivul limitarii riscului valutar cat si de cel al dezvoltarii pietei titlurilor de stat, deficitul bugetar urmeaza sa fie finantat in proportie de circa 75%.Programul indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2018 semnaleaza ca Ministerul Finantelor are in vedere, pentru acest an, atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni intr-un volum de 4,5 - 5 miliarde de euro (echivalent), in functie de evolutiile, conditiile si oportunitatile oferite de aceste piete, si efectuarea de trageri din imprumuturi contractate de la institutiile financiare internationale in valoare de aproximativ 0,2 miliarde de euro.Finantele vor emite, de asemenea, un volum de titluri de stat pe piata interna in suma de 48 - 50 de miliarde de lei, cu o structura a maturitatilor 30%/50% (termen scurt versus termen mediu si lung).Romania beneficiaza de rating favorabil investitiilor, "investment grade", din partea celor patru agentii de evaluare financiara. Astfel, Standard & Poor's (S&P) a confirmat, in martie 2018 ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata fiind stabila. De la Moody's, Romania beneficiaza de calificativul Baa3 pentru datoria pe termen lung, din partea Fitch Ratings ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei sunt "BBB minus".