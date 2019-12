Standard & Poor's a inrautatit ratingul Romaniei din cauza deficitului

"Abaterile cauzate de cheltuielile masive ale fostului guvern au fortat actuala conducere a Romaniei sa revizuiasca obiectivele fiscale pentru 2019 si 2020, pe fondul incetinirii economiei. Planificatele majorari de pensii si salarii vor contribui la adancirea deficitului de cont curent deja substantial inclusiv in 2020", se arata in raportul S&P.Desi agentia se asteapta ca anul viitor sa demareze un proces de consolidare fiscala semnificativa, structura rigida a bugetului si volatilitatea mediului politic reprezinta riscuri fata de aceasta ipoteza. Prin urmare, Standard & Poor's a decis sa revizuiasca perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa si sa confirme calificativul "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, se precizeaza in comunicat."Inrautatirea perspectivei ratingului reflecta riscurile la adresa stabilitatii economice si fiscale a Romaniei daca autoritatile nu reusesc sa stabilizeze si sa consolideze strategia bugetara, inclusiv in urma planurilor de a implementa noi majorari de pensii de anul viitor", apreciaza S&P.De asemenea, S&P avertizeaza ca ar putea revizui in scadere in urmatoarele 24 de luni ratingurile Romaniei, daca dezechilibrele fiscale si cele externe continua sa se adanceasca si persista mai mult timp decat estimeaza in prezent agentia. Potrivit acesteia, absenta consolidarii fiscale are ca rezultat o datorie publica si externa mai ridicate decat previzioneaza in prezent agentia. Lipsa sincronizarii politicii economice are drept consecinta, printre altele, o volatilitate sporita a cursului de schimb, cu potentiale repercursiuni negative asupra bilanturilor din sectorul public si cel privat, se arata in documentul citat.Pe de alta parte, informeaza S&P, perspectiva ratingului Romaniei ar putea fi imbunatatita la stabila daca se observa ca executivul face progrese in ancorarea consolidarii fiscale, ceea ce va duce la o stabilizare a finantelor publice ale Romaniei si a pozitiei externe.Incetinirea economiei va afecta veniturile guvernului, ceea ce va duce la noi presiuni bugetare, avertizeaza S&P. Conform scenariului macroeconomic de baza al agentiei, cresterea PIB-ului Romaniei va ramane aproape de 3% pana in 2022.In pofida temerilor, S&P a decis sa confirme ratingul "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, tinand cont de nivelul redus al datoriei externe. De asemenea, confirmarea reflecta apartenenta Romaniei la UE, care este in beneficiul cadrului institutional al tarii, afirma S&P.Constrangerile la adresa ratingurilor includ prosperitatea economica redusa, capacitatea administrativa relativ slaba, mediul economic impredictibil si o flexibilitate monetara doar de nivel mediu fata de alte tari cu rating similar.Cresterea economiei romanesti ar urma sa se situeze anul acesta sub 4%, inainte de a scadea in 2020-2021, in urma incetinirii cererii externe, apreciaza agentia de rating, care nu se asteapta la o consolidare fiscala semnificativa inainte de alegerile din 2020.Pe termen mediu, S&P previzioneaza o crestere a PIB-ului Romaniei aproape de 3% pana in 2022, chiar daca exista incertitudini pe termen scurt.Pe termen mai lung, perspectivele de crestere ale Romaniei raman constranse de emigrarea fortei de munca calificate si declinul demografic, in conditiile in care par sa lipseasca reformele structurale menite sa rezolve aceste probleme, avertizeaza agentia.In plus, cresterea ridicata a salariilor din ultimii ani nu a fost insotita de majorari comparabile ale productivitatii, ceea ce a erodat partial competitivitatea exporturilor Romaniei, explica S&P.Agentia previzioneaza ca deficitul general guvernamental va atinge 4,3% din PIB in 2019 si 4% din PIB in 2020. In pofida incertitudinilor privind perspectiva fiscala, S&P se asteapta ca BNR sa mentina sub control asteptarile inflationiste si sa mentina un nivel adecvat al rezervelor valutare.