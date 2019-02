Bloomberg: Cresterea economica in Europa de Est, sabotata de exporturi

Din cele sase state care urmeaza sa dea publicitatii saptamana aceasta datele privind evolutia Produsului Intern Brut in trimestrul patru 2018, economistii sustin ca Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia ar urma sa raporteze cresteri mai modeste in timp ce in Romania si Cehia a ramas, probabil, nemodificat.Cu toate acestea, chiar si tara est-europeana cu cel mai slab avans al economiei va inregistra o performanta dubla fata de ritmul de crestere din zona euro, care potrivit economistilor a fost de 1,2% in ultimul trimestru al anului trecut.Economistii avertizeaza insa ca ritmul de crestere in regiunea Europei de Est, care a devenit un hub important pentru aprovizionarea producatorilor din zona euro, a depasit nivelul maxim, in conditiile in care incetinirea economiei mondiale a afectat economiile orientate spre export.Aceasta incetinire ar putea submina argumentele pentru o mai mare inasprire a politicii monetare, asa cum arata deciziile de saptamana trecuta de a mentine nemodificat costul creditului in Cehia, Polonia si Romania. Insa pe de alta parte se constata o inflatie mai mare, de exemplu in luna ianuarie inflatia de baza in Cehia a atins cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, ceea ce ar putea sa ii determine pe oficialii Bancii Centrale sa majoreze dobanzile.