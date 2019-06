Consiliul Concurentei: Romania exporta mai mult in tarile din Vestul Europei decat in cele din Est

Acesta semnaleaza ca, pe de alta parte, Romania exporta mult mai putin in tarile din Estul Europei, mai apropiate din punct de vedere structural si geografic, precum Ungaria (deficit de 2,6 miliarde de euro), Polonia (minus 2,3 miliarde euro), Slovacia (minus 658 milioane de euro), Republica Ceha (minus 398 milioane euro)."Analiza derulata de Autoritatea de concurenta arata faptul ca in anul 2018, serviciile de transport au generat exporturi de aproximativ 6,15 miliarde de euro, adica o treime din totalul exporturilor de servicii din Romania si echivalentul a 46% din excedentul total al comertului exterior cu servicii.Serviciile de transport, alaturi de cele adresate afacerilor (B2B), serviciile de prelucrare a marfurilor, respectiv serviciile IT&C genereaza cele mai mari exporturi din Romania, fiind printre sectoarele economice ce contribuie la echilibrarea balantei comerciale a Romaniei, alaturi de exporturile de bunuri din industria auto", se mentioneaza intr-un comunicat al Autoritatii pentru Concurenta.Conform datelor, Romania a exportat in anul 2018 autoturisme si componente auto (piese sau anvelope) in valoare totala de 32,1 miliarde de euro (47,4% din totalul exporturilor de bunuri din Romania).La nivel agregat, Romania a inregistrat un deficit comercial pe latura comertului cu bunuri (FOB/CIF) de 15,1 miliarde de euro in 2018, si un excedent comercial pe latura comertului cu servicii de 8 miliarde de euro, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei si Eurostat.Analiza derulata de Autoritatea de Concurenta mai indica faptul ca tarile Uniunii Europene sunt mult mai accesibile pentru companiile romanesti comparativ cu tarile extra comunitare. Astfel, studiul Consiliului Concurentei arata ca reglementarile nationale ale statelor membre sunt printre cele mai echitabile si mai deschise investitiilor straine la nivel global.Acest fapt se datoreaza in special principiilor pietei unice, ce garanteaza libertatea de circulatie a persoanelor, bunurilor si marfurilor in spatiul european. In acest context, Romania se situeaza pe primele locuri in ceea ce priveste deschiderea fata de investitiile straine si nediscriminarea cadrului de reglementare fata de agentii economici straini.In acelasi timp, Autoritatea de Concurenta a constatat ca interpretarile nationale ale unor regulamente europene referitoare la accesul la profesie, la accesul la piata de transport rutier de marfa, la abordarile nationale privind salariul minim aplicabil in sectorul transporturilor, dar si la perspectiva adoptarii de catre Parlamentul European a unei serii masuri din Pachetul Mobilitate 1, ar avantaja transportatorii din statele dezvoltate in defavoarea celor din estul Europei, ingreunandu-le celor din urma activitatea pe anumite piete."Pentru estimarea barierelor comerciale cu care se confrunta exportatorii romani pe pietele europene a fost utilizat indicatorul Foreign Direct Investment Restrictiveness Index, elaborat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) . Indicatorul arata usurinta cu care agentii economici isi pot desfasura activitatea pe o anumita piata europeana, precum si eventualele reglementari discriminatorii in raport cu agentii economici din statul respectiv. In prima etapa, analiza Autoritatii de Concurenta s-a axat in special pe domeniul transporturilor, sector deosebit de important in comertul exterior al Romaniei, Autoritatea de Concurenta avand discutii cu Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) . Ulterior, Consiliul Concurentei s-a consultat si cu reprezentantii unor companii relevante pe pietele externe, din domeniul telecom, IT, servicii de curierat si alte domenii in care Romania detine avantaje comparative pe Piata Unica, urmand ca in perioada urmatoare studiul sa fie completat cu informatiile si observatiile transmise de acestia", se mai precizeaza in comunicat.Analiza reprezinta un proiect pilot, in contextul in care Consiliului Concurentei i-au fost atribuite noi competente prin infiintarea unei unitati specializate care sa identifice posibile bariere care pot afecta libera concurenta, prin restrangerea sau impiedicarea accesului companiilor pe piata nationala sau a firmelor romanesti pe piata unica europeana, precizeaza reprezentantii Autoritatii pentru Concurenta.