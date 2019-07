Infiintarea, luna aceasta, a acestei aliante fara precedent, in care InVivo, Axereal si NatUp vor combina exporturile de grau moale si orz furajer in afara UE, este un raspuns la majorarea semnificativa a livrarilor din Rusia si Ucraina.Ascensiunea Rusiei, care a devenit cel mai mare exportator de grau din lume, a redus vanzarile franceze in tari importante, cum ar fi Egipt si Maroc, astfel incat Franta a devenit mult mai dependenta de Algeria, ale carei cerinte la licitatii exclud efectiv graul din Rusia.In sezonul agricol 2018/2019, care s-a incheiat la 30 iunie, Franta a livrat aproape zece milioane de tone de grau moale in afara UE, fata de 12 milioane de tone in anii anteriori.Exporturile Rusiei au scazut de la nivelul record inregistrat in 2017/18, dar la 36 de milioane de tone sunt mult peste totalul UE, de 21 milioane de tone.Grains Overseas are ca obiectiv mentinerea exporturilor masive de grane franceze in Africa de Nord, evitand pierderile financiare care au afectat tranzactiile in ultimii ani."Acesta ar putea fi un soc pentru sectorul francez deoarece va realiza ca nu este singur pe pietele de export. Implicarea a trei cooperative mari ar putea forta piata franceza sa concureze preturile internationale", a apreciat un trader.De asemenea, Franta trebuie sa accepte faptul ca furnizarile de la Marea Neagra sunt deseori mai avantajoase din punctul de vedere al calitatii si al pretului.Un alt exportator major de grane din Franta, Soufflet, a inaugurat anul trecut o noua facilitate la un port de pe coasta Atlanticului, pentru a sorta mai eficient granele, in vederea indeplinirii standardelor clientilor din Africa.Dar unii analisti avertizeaza ca Franta inca nu constientizeaza extinderea furnizarilor de la Marea Neagra.Pana in 2015, Rusia intentioneaza sa investeasca zece de miliarde de dolari in sectorul granelor, si vrea sa-si extinda exporturile in tari ca Algeria si Arabia Saudita, care sunt cruciale pentru exporturile UE."In ziua in care Algeria va prefera graul din Rusia, soarta Frantei e pecetluita. Pana cand nu vor putea concura cu calitatea si pretul graului de la Marea Neagra, cooperativele franceze se pot consolida cat vor, nu se va schimba nimic", sustine un analist.Livrarile catre Algeria reprezinta mai mult de jumatate din exporturile de grau moale ale Frantei in afara UE, in 2018/19. In prezent, cerintele stricte de la licitatiile din Algeria exclud efectiv furnizarile de la Marea Neagra."Daca Algeria schimba conditiile, preturile franceze vor pierde peste noapte 10 euro. Unde va ajunge atunci graul francez?", se intreaba un trader.Pretul graului francez pentru morarit se tranzactioneaza in prezent la aproximativ 170-180 euro pe tona.Franta se asteapta sa recolteze in acest an o cantitate de 37 milioane de tone de grau, cu 8,5% mai mult decat in 2018, a anuntat saptamana trecuta Ministerul francez al Agriculturii cu ocazia publicarii primelor sale estimari referitoare la recolta din acest an.Traderii si analistii se asteptau pentru acest an la o recolta mai mare de grau in Franta, cel mai mare producator de cereale din Uniunea Europeana, in pofida impactului negativ provocat de valul de caldura inregistrat la finele lunii iunie.