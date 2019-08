Decizia Arabiei Saudite de a-si deschide piata ar putea duce la cresterea exporturilor romanesti de grau

Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (SAGO) din Arabia Saudita, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului arab, a anuntat joi ca va relaxa criteriile privind pagubele provocate de insecte pentru urmatoarea licitatie de importuri de grau.De mai mult timp Rusia incearca sa obtina acces la piata graului din Arabia Saudita, ca parte a incercarilor Moscovei de a-si majora cota de piata in Orientul Mijlociu si Africa de Nord, in detrimentul UE si SUA.Desi intrarea graului rusesc in Arabia Saudita se bucura de o atentie majora, traderii subliniaza ca ar putea creste si cantitatile de grau exportate de Ucraina, Romania sau Bulgaria., apreciaza traderii.Arabia Saudita, Algeria si Irak sunt trei piete majore unde graul rusesc nu a putut participa la licitatiile organizate de stat. Dar graul rusesc este atat de ieftin incat, cu avantajele oferite de costurile reduse de livrare, ar putea domina pietele daca i s-ar permite, a explicat un trader european.Traderii se asteapta ca graul rusesc sa fie vandut masiv pe piata din Arabia Saudita, provocand dificultati semnificative actualilor furnizori din UE.In acest sezon cea mai mare cantitate de grau achizitionata de Arabia Saudita a provenit din Germania, astfel incat Berlinul va avea cel mai mult de pierdut, avertizeaza un trader german.Si Polonia si statele baltice se vor confrunta cu pierderi, adauga acesta.In sezonul agricol 2018/2019, care a inceput in iulie 2018, Germania a exportat 673.000 de tone de grau catre Arabia Saudita pana la 31 mai 2019. Exporturile totale de grau german s-au ridicat la 2,2 milioane de tone, arata datele oficiale.O alternativa pentru graul din Germania ar fi exportarea lui in Algeria, apreciaza traderii.Pana in 2015, Rusia intentioneaza sa investeasca zece de miliarde de dolari in sectorul granelor, si vrea sa-si extinda exporturile in tari ca Algeria si Arabia Saudita, care sunt cruciale pentru exporturile UE."In ziua in care Algeria va prefera graul din Rusia, soarta Frantei e pecetluita. Pana cand nu vor putea concura cu calitatea si pretul graului de la Marea Neagra, cooperativele franceze se pot consolida cat vor, nu se va schimba nimic", sustine un analist.Livrarile catre Algeria reprezinta mai mult de jumatate din exporturile de grau moale ale Frantei in afara UE, in 2018/19. In prezent, cerintele stricte de la licitatiile din Algeria exclud efectiv furnizarile de la Marea Neagra.Luna trecuta, s-a infiintat Grains Overseas, o alianta formata de cooperativele franceze care cultiva cereale pentru a concura cu furnizorii de la Marea Neagra. Traderii avertizeaza ca decizia de infiintare ar putea sa nu fie suficienta pentru ca cel mai mare exportator al UE sa piarda piata algeriana vitala in fata concurentei graului rusesc.Infiintarea acestei aliante fara precedent, in care InVivo, Axereal si NatUp vor combina exporturile de grau moale si orz furajer in afara UE, este un raspuns la majorarea semnificativa a livrarilor din Rusia si Ucraina, apreciaza analistii.Ascensiunea Rusiei, care a devenit cel mai mare exportator de grau din lume, a redus vanzarile franceze in tari importante, cum ar fi Egipt si Maroc, astfel incat Franta a devenit mult mai dependenta de Algeria, ale carei cerinte la licitatii exclud efectiv graul din Rusia.In sezonul agricol 2018/2019, care s-a incheiat la 30 iunie, Franta a livrat aproape zece milioane de tone de grau moale in afara UE, fata de 12 milioane de tone in anii anteriori.Exporturile Rusiei au scazut de la nivelul record inregistrat in 2017/18, dar la 36 de milioane de tone sunt mult peste totalul UE, de 21 milioane de tone.Grains Overseas are ca obiectiv mentinerea exporturilor masive de grane franceze in Africa de Nord, evitand pierderile financiare care au afectat tranzactiile in ultimii ani.Franta trebuie sa accepte faptul ca furnizarile de la Marea Neagra sunt deseori mai avantajoase din punctul de vedere al calitatii si al pretului, a apreciat un trader.Un alt exportator major de grane din Franta, Soufflet, a inaugurat anul trecut o noua facilitate la un port de pe coasta Atlanticului, pentru a sorta mai eficient granele, in vederea indeplinirii standardelor clientilor din Africa.Dar unii analisti avertizeaza ca Franta inca nu constientizeaza extinderea furnizarilor de la Marea Neagra.