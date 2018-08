Egiptul a cumparat 60.000 de tone de grau romanesc

GASC a cumparat 180.000 de tone de grau din Rusia si 60.000 de tone de grau din Romania, continuand dominatia graului de la Marea Neagra, care a reprezentat si la precedentele licitatii cea mai mare parte din cantitatea achizitionata de autoritatile de la Cairo, transmite Reuters.Livrarile vor fi efectuate in perioada 11 - 20 septembrie.Pretul mediu platit de GASC este de 253 de dolari pe tona FOB (Free on Board - pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea marfii, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pentru ca marfa sa fie incarcata la bord - n. r.), in crestere fata de pretul mediu de 217 dolari pe tona, platit la precedenta licitatie pentru 60.000 de tone de grau din Rusia.Confuzia privind politica Egiptului in domeniul cornului secarei (o ciuperca care paraziteaza diferite cereale - n. r.) a provocat anul trecut turbulente pe pietele globale de grau, incheiate doar in urma deciziei Guvernului egiptean de a renunta la cerinta privind un continut zero de cornul secarei la importurile de grau, dupa trei licitatii care au trebuit sa fie anulate din cauza refuzului traderilor de a respecta un standard pe care il considera imposibil.