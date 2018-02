Eurostat: Europa se imbraca din Italia si Germania

Italia a exportat, in 2017, articole de imbracaminte si incaltaminte in valoare de 26,6 miliarde de euro, echivalentul a 19% din exporturile UE, ceea ce face din aceasta tara cel mai mare exportator de articole de imbracaminte si incaltaminte din UE, urmata de Germania, 22,8 miliarde de euro sau 16% din exporturile UE, Spania, 14,3 miliarde de euro sau 10%, Belgia, 12,5 miliarde de euro sau 9%, si Franta, 12 miliarde de euro sau 8%.Pe de alta parte, in 2017, Germania a importat articole de imbracaminte si incaltaminte in valoare de 39,9 miliarde de euro, echivalentul a peste 20% din exporturile UE, ceea ce face din Germania cel mai mare importator de articole de imbracaminte si incaltaminte din UE, urmata de Franta, cu importuri in valoare de 25,5 miliarde de euro sau 13% importurile totale UE, Marea Britanie, 23,5 miliarde de euro sau 12%, Spania, 17,8 miliarde de euro sau 9%, si Italia, 17,5 miliarde de euro sau 9%.In cazul tarilor din afara UE, Elvetia este principala destinatie a exporturilor UE de articole de imbracaminte si incaltaminte. In 2017, statele membre UE au exportat spre Elvetia articole de imbracaminte si incaltaminte in valoare de 6,4 miliarde de euro, aproape 20% din valoarea exporturilor spre tarile din afara blocului comunitar. Alte piete importate sunt SUA, 4,5 miliarde de euro sau 14%, Rusia, 2,9 miliarde de euro sau 9%, si Hong Kong, 2,3 miliarde de euro sau 7%.Importurile UE de articole de imbracaminte si incaltaminte din afara blocului comunitar au venit in principal din China, 33,4 miliarde de euro sau 35% din totalul importurilor din afara UE, Bangladesh, 14,6 miliarde de euro sau 15%, si Turcia, 9,1 miliarde de euro sau 9%.Datele Eurostat mai arata ca pretul articolelor de imbracaminte si incaltaminte din UE variaza semnificativ in randul statelor membre. In 2016, cele mai mari preturi au fost inregistrate in Suedia, cu 36% mai mare decat media din UE, urmata de Danemarca, 33% mai mari decat media din UE si Finlanda, 24% peste medie. La polul opus, Bulgaria este tara cu cele mai mici preturi la articolele de imbracaminte, cu 21% mai mici decat media din UE, urmata de Ungaria, cu 15% sub media din UE, si Polonia, cu 12% sub medie.De asemenea, in 2016 gospodariile din Estonia alocau cel mai mare procent din cheltuieli pentru articole de imbracaminte si incaltaminte, 7% din cheltuielile totale, urmate de gospodariile din Italia si Portugalia, ambele cu 6% din totalul cheltuielilor. La polul opus, gospodariile din Bulgaria alocau cel mai mic procent din cheltuieli pentru articole de imbracaminte si incaltaminte, 3% din cheltuielile totale, urmate de gospodariile din Ungaria si Cehia, ambele cu 4%.