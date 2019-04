Perspective optimiste: Exporturile Romaniei ar putea depasi pragul de 70 miliarde de euro in acest an

"In 2018, economia romaneasca a exportat bunuri si servicii de peste 67,7 miliarde de euro, in crestere cu 81,3% fata de 2010 (37,3 miliarde euro) si cu 8,1% peste nivelul din 2017. Estimarile privind evolutia din 2019 indica o crestere ceva mai temperata fata de anul precedent, de sub 7%, spre nivelul de 72,4 miliarde euro", arata analiza privind comertul international, prezentata de Moneycorp.Potrivit sursei citate, sectorul automotive, cu Dacia-Renault, Ford si producatorii de piese auto in prim-plan, ar putea asigura, in acest an, principalul vector de crestere al exporturilor, dupa ce, in 2018, au asigurat 18,8% din volum (12,7 miliarde euro), in crestere cu aproximativ 13% fata de anul precedent. Exporturile de masini si aparate si echipamente electrice au reprezentat 28,7% din totalul exporturilor din 2018, in crestere cu 9,1% fata de anul precedent."Lansarea noilor modele de automobile si extinderea afacerilor producatorilor de piese si subansamble auto vor reprezenta, in orizontul 2019-2020, un factor semnificativ in evolutia exporturilor Romaniei", estimeaza analistii de la Moneycorp.Industria prelucratoare va contribui cu peste 30% din volumul exporturilor, iar agricultura si sectorul zootehnic cu peste 6%. Potrivit analizei Moneycorp, in 2018, in cel mai bun an pentru agricultura romaneasca, valoarea exporturilor a trecut de 3,57 miliarde de euro, in crestere cu 2,1% fata de anul precedent si cu peste 20% mai mult fata de nivelul din 2010."Dincolo de accentuarea deficitului comercial, o problema majora cu consecinte economice semnificative, economia romaneasca continua trendul ascendent in domeniul exporturilor. Statisticile arata ca, in ultimii ani, asistam la o inversare a trendului din anii 2000, cand Romania exporta cu precadere materii prime. Structura exporturilor prezinta, astfel, o imbunatatire constanta, ponderea produselor industriei constructoare de masini si echipamente de transport ajungand, spre exemplu, la 47,4%. Din totalul exporturilor romanesti, peste 75% reprezinta produsele manufacturate. Economia produce mai multe produse finite, cu valoare adaugata mare, fapt care atrage o dezvoltare economica pe orizontala, in care sunt implicate tot mai multe companii", afirma Cosmin Bucur, managing director Moneycorp Romania.Potrivit analizei, peste 22.000 de companii desfasoara, in prezent, activitati de export in Romania, in crestere cu 5,3% fata de 2013. Cele mai multe activeaza in comert (8540), industria prelucratoare (7875), transport/depozitare (1107) si agricultura (1067) . Majoritatea (14.500) au capital integral romanesc, peste 5000 au capital strain, iar 2500 capital mixt.Companiile cu capital strain din Romania exporta, in medie, de 5 milioane de euro, in timp ce firmele cu capital integral romanesc inregistreaza o medie de 600.000 euro. Diferenta este chiar si mai mare, de 13 ori, in cazul firmelor importatoare. In context, specialistii mentioneaza ca accesul diferentiat la pietele internationale tine de relatiile de business, de reputatia companiilor si de soliditatea financiara a acestora."Potentialul firmelor romanesti este grevat, in continuare, de lipsa unor strategii eficiente de promovare si de suportul insuficient oferit de misiunile economice romanesti din strainatate. Totodata, Romania are nevoie de un efort comun stat-privat pentru a sustine competitivitatea produselor romanesti pe plan international. Accentul pe inovatie, calitate si servicii de suport sunt primordiale intr-o economie globala aflata intr-o perioada plina de provocari. Asigurarea competitivitatii tine si de predictibilitatea costurilor de fianantare, inclusiv acoperirea riscului valutar", afirma Claudiu Ghebaru, senior dealer in cadrul aceleiasi companii.Documentul aminteste, de asemenea, ca, in 2018, importurile au crescut cu peste 90% fata de 2010 iar deficitul comercial al Romaniei a crescut cu 16,8, pana la 15,1 miliarde de euro."Cele mai noi date Eurostat arata ca, dincolo de Marea Britanie, Franta, Spania, Portugalia si Grecia - care raportau cele mai mari deficite comerciale din UE, tara noastra avea in ianuarie 2019 cel mai mare deficit din regiune, de 1,3 miliarde euro, in crestere semnificativa, de la 800 milioane de euro in ianuarie 2018. Polonia, Ungaria, Cehia se aflau pe o balanta pozitiva, in timp ce Bulgaria si-a redus deficitul comercial cu 100 milioane de euro anul precedent, evolutie influentata mai ales de imbunatatirea trade-ului la nivel intracomunitar", afirma expertii.Pentru acest an, estimarile Moneycorp arata ca valoarea deficitului comercial al Romaniei ar urma sa treaca de nivelul de 17,7 miliarde de euro, in conditiile in care importurile Romaniei sunt estimate la 90 miliarde euro.Germania asigura peste 20% din volumul importurilor romanesti, cu afaceri de 16,9 miliarde de euro, urmata de Italia (7,7 miliarde euro), Ungaria (5,6 miliarde euro) si Polonia (4,6 miliarde euro) . China, tara de unde vin multe dintre marfurile vandute in Romania, se situeaza pe locul 5, cu afaceri de 4,4 miliarde euro, in crestere cu 12% fata de anul precedent, si cu mai mult de 50% fata de 2013.Germania este si principala destinatie pentru exporturile Romaniei, in aceasta tara ajungand peste 23% din exporturile romanesti. Nemtii au cumparat, in 2018, bunuri produse in Romania de 15,5 miliarde de euro, in crestere cu 8,4% fata de 2017 si cu peste 110% fata de 2013. Un alt partener comercial principal al Romaniei este Italia, unde firmele romanesti au exportat anul trecut de 7,7 miliarde de euro, in crestere cu 35% fata de 2013. In topul destinatiilor de export ale Romaniei urmeaza Franta, care a cumparat produse romanesti de 4,8 miliarde de euro, Ungaria (3,3 miliarde euro), Marea Britanie (2,8 miliarde euro) si Bulgaria (2,2 miliarde euro)."Potentialul de export al Romaniei este unul semnificativ. Dincolo de relatiile comerciale in crestere cu tarile din UE, statisticile indica un avans semnificativ si in afacerile cu tari precum Armenia, Kazahstan, Uzbekistan, Sri Lanka, Egipt, Liban sau Nigeria unde volumul exporturilor, raportat la anul 2013, s-a dublat, iar in unele cazuri chiar a crescut de 3-4 ori fata de anii anteriori. Chiar si in relatia cu SUA stam mai bine decat acum 6 ani, in 2018 fiind raportate afaceri de aproape 1 miliard euro. De la masini, combustibili, produse chimice, zootehnice (animale vii) si agricole (grau in special), relatiile comerciale cu tarile din afara UE au depasit nivelul de 15 miliarde de euro in 2018", arata analiza Moneycorp.Pe de alta parte, autorii documentului atrag atentia ca potentialul de crestere al comertului exterior al Romaniei este influentat in mod semnificativ de starea precara a infrastructurii."Lipsa autostrazilor, care genereaza costuri suplimentare de transport firmelor din Romania fata de cele din alte tari din regiune, deprecierea retelei de cale ferata si absenta/degradarea facilitatilor de gestionare a marfurilor reprezinta principalele provocari. La acestea se adauga degradarea sectorului navigabil al Dunarii si absenta investitiilor in extinderea zonelor de transport fluvial", afirma expertii.Potrivit analizei Moneycorp, Romania se afla pe locul 29 din 43 din Europa in privinta numarului de kilometri de autostrada. Anul trecut, erau dati in folosinta numai 763 de kilometri, reprezentand 4,3% din totalul drumurilor nationale, in conditiile in care tari precum Polonia sau Croatia au de doua ori mai mult, conform datelor Eurostat. La polul opus se afla Spania, cu 15.500 kilometri de autostrada, si Germania cu peste 13.000.Pe calea ferata, potrivit unui raport al World Economic Forum, Romania se afla pe locul 24 in topul eficientei transportului, cu un scor negativ de 3.06 puncte. Bulgaria este doua locuri mai sus, cu 3.32,"Transportul rutier, chiar si cu provocarile legate de infrastructura, a ajuns sa reprezinte principalul vector de gestiune al comertului exterior. Pentru ca economia sa creasca sustenabil, este nevoie insa de extinderea semnificativa a rutelor de transport, de la cele feroviare, la cele navigabile si aeriene", afirma expertii.Pe de alta parte, dincolo de extinderea relatiilor comerciale cu partenerii straini si de necesara optimizare a infrastructurii de transport, evolutia comertului international tine si de modul in care companiile isi gestioneaza bugetele."Schimburile valutare, fluctuatiile majore din piata, comisioanele pentru platile internationale sau lipsa unei strategii de hedging poate costa scump o companie. Optimizarea acestora trebuie sa fie in prim-plan. Exportatorii si importatorii au nevoie de solutii integrate pentru acoperirea riscului valutar", afirma Claudiu Ghebaru.