Porcul romanesc va fi interzis la export pentru o perioada. Rusii au aflat de pesta inaintea laboratoarelor

"In data de 15 martie 2018, a fost publicat la OIE (Organizatia Mondiala pentru sanatatea animalelor, n.r.) ultimul raport de urmarire privind pesta porcina africana (PPA), conform procedurii. In data de 24 mai, a aparut comunicatul Rusiei privind interdictia importurilor din Romania, de porci si carne porc. In data de 31 mai, ANSVSA (Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, n.r.) a publicat un comunicat oficial prin care s-a anuntat un nou focar de PPA, de data aceasta la mistret - tot in zona Satu Mare. Nu intelegem ce s-a intamplat in aceasta perioada, cum au aflat autoritatile ruse de focar inaintea laboratorului? Este foarte important de stiut ca nu exporturile catre Rusia sunt in pericol ci exporturile catre toate tarile terte si statele membre ale Uniunii Europene. Romania va fi inchisa exportului de porci vii, carne, produse din carne, material seminal - pentru o perioada variabila, in functie de monitorizarea focarului/ focarelor. Solicitam public autoritatilor responsabile sa gaseasca solutii pentru monitorizarea urgenta a situatiei si evitarea prin orice mijloace a raspandirii pestei porcine africane", se precizeaza in comunicatul citat.Potrivit ACEBOP, in aceasta perioada, sunt in curs de negociere contracte importante pentru perioada de vara, cand consumul de carne de porc creste si pierderile ar putea fi enorme.ANSVSA a anuntat, joi, ca virusul pestei porcine africane a fost detectat intr-o proba prelevata de la un porc mistret gasit mort pe un fond de vanatoare din padurea Noroieni, judetul Satu-Mare, situat la aproximativ sase kilometri de granita cu Ungaria si zece kilometri de granita cu Ucraina.Potrivit sursei citate, posibila modalitate de contaminare a mistretului gasit mort este prin contactul cu alte efective de mistreti purtatori ai virusului pestei porcine africane din Ungaria sau Ucraina, tari unde boala a fost diagnosticata in mediul silvatic.Pe 25 mai 2018, Autoritatea Federala Sanitara Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor) a anuntat ca a introdus restrictii temporare cu privire la importurile de porci vii, carne de porc si produse continand carne de porc din Romania, ca urmare a epidemiei de pesta porcina, a informat Itar Tass.La inceputul acestei luni, Rosselkhoznadzor a introdus restrictii temporare cu privire la importurile de porci vii si produse din carne de porc din Ungaria, din cauza izbucnirii unei epidemii de pesta porcina in regiunea nordica Heves.In Romania, la inceputul acestui an a fost descoperit un focar de pesta porcina africana in localitatea Micula, la aproximativ 7 kilometri de granita Romaniei cu Ungaria si Ucraina. In luna martie, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare a instituit masuri speciale de protectie pe raza mai multor localitati dupa depistarea unui nou caz de pesta porcina africana in localitatea satmareana Bercu Nou.Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase.Specialistii veterinari precizeaza ca pesta porcina africana nu se transmite de la animal la om.