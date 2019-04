Romania a exportat mai multe cereale decat a importat, in ianuarie

Exporturile de cereale au crescut in prima luna a acestui an cu 7,7%, in timp ce importurile s-au majorat cu 102%.Potrivit datelor INS, exporturile de porumb au totalizat 86,326 milioane euro, iar cele de grau si meslin 77,732 milioane euro.Din totalul exporturilor de cereale, 42,2% au avut ca destinatie tari din Uniunea Europeana. Exporturile au totalizat in acest caz 71,9 milioane lei, in topul destinatarilor fiind Germania (12,2 milioane euro), Ungaria (9,5 milioane euro) si Italia (8,2 milioane euro).In ceea ce priveste importurile, 96% (33,8 milioane euro) dintre acestea au provenit din tarile UE, in special din Ungaria (importuri de cereale de 13,6 milioane euro), Bulgaria (13,6 milioane euro) si Franta (5,1 milioane euro).Conform INS, Romania s-a situat in 2018 pe primul loc in randul statelor membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste suprafata cultivata si productia realizata de porumb boabe.La grau, Romania a ocupat locul patru la suprafata cultivata, dupa Franta, Germania, Polonia si la productia realizata, dupa Franta, Germania si Regatul Unit.Suprafata cultivata cu cereale pentru boabe a scazut cu 0,3% in 2018, fata de 2017, in timp ce productia a crescut cu 14,9%, datorita in principal cresterii randamentelor la hectar (productia medie la hectar).Suprafata cultivata cu porumb boabe in anul 2018, a reprezentat 45,8% din suprafata cultivata cu cereale pentru boabe, iar cea cultivata cu grau 40,8%. Productia de cereale a crescut in principal datorita majorarii cu 28,1% a productiei la porumb boabe.