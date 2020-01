Romania ar putea exporta vaci de carne in Kazahstan

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), remis, joi, AGERPRES, in data de 15 ianuarie 2020, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Nechita-Adrian Oros, l-a primit la sediul institutiei pe ambasadorul Republicii Kazahstan in Romania, ES Nurbakh Rustemov. La intalnire au participat secretarul de stat Emil Florian Dumitru, precum si directori si experti ai directiilor de specialitate din cadrul MADR.Scopul intalnirii a fost de a discuta subiecte ce vizeaza dezvoltarea relatiilor de cooperare bilaterala, intensificarea schimburilor comerciale intre cele doua tari, colaborarea in domeniul agricol si invatamantul universitar agricol, exportul de animale in Kazahstan, cooperarea pentru transferul de tehnologie agrara si posibilitatea initierii unor parteneriate intre oamenii de afaceri interesati de potentialul pe care il ofera Kazahstanul in domeniul agricol.In cadrul discutiilor, Oros a apreciat ca Republica Kazahstan este un partener important al Romaniei in sectorul industrial si energetic si si-a exprimat speranta ca impreuna sa fie identificate solutii pentru dinamizarea schimburilor comerciale si initierea unor proiecte de cooperare in domeniul agriculturii si al zootehniei, pentru a pune bazele unei colaborari durabile si reciproc avantajoase.Totodata, Oros a transmis ca ministerul va sprijini parteneriatele initiate de universitatile cu profil agricol pentru a face posibile schimburile de experienta intre studentii din cele doua tari.In urma intalnirii s-a stabilit semnarea cat mai rapida a Acordului de cooperare in domeniul agriculturii intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Agriculturii al Republicii Kazahstan, initiat de MADR in anul 2019, de catre cei doi ministri ai Agriculturii.Astfel, se analizeaza oportunitatea ca in perioada urmatoare sa aiba loc o vizita in Kazahstan a ministrului Adrian Oros, pentru a avea o intalnire cu omologul sau, alaturi de fermieri/agenti economici romani cu scopul de a identifica actiuni concrete de colaborare dintre Romania si Kazahstan.In interventia sa, ambasadorul Republicii Kazahstan, Nurbakh Rustemov, a afirmat ca Romania este principalul partner comercial din regiune, iar Kazahstan doreste diversificarea sferei de cooperare, fiind interesata de domenii precum cresterea animalelor - bovinele de carne, cercetarea si invatamantul.Totodata, Rustemov si-a exprimat deschiderea pentru identificarea cailor de rezolvare a prioritatilor comune, afirmand ca posibilitatile de colaborare sunt variate.De asemenea, ambasadorul Kazahstanului a declarat ca au fost initiate discutii cu o companie romaneasca pentru exportul de bovine Angus, manifestandu-si convingerea ca aceasta initiativa se va bucura de un interes crescut in Kazahstan.