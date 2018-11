Romania isi propune sa exporte bunuri de peste un miliard de euro in China, in 2019

Reducerea deficitului comercial in relatia bilaterala Romania - China a fost una dintre temele abordate de partea romana in cadrul celei de-a XXVII-a Sesiuni a Comisiei Inter-guvernamentale romano-chineze de Cooperare Economica, organizata in China."Cele doua parti au stabilit un grup de lucru pentru imbunatatirea relatiilor comerciale. In acest format, se va face o analiza a barierelor aplicate exporturilor Romaniei catre China, cu obiectivul de a depasi cifra de 1 miliard de dolari, la exporturi, in 2019", se mentioneaza in comunicatul citat.Potrivit ministerului de resort, Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care se afla in China pentru o vizita oficiala ale carei scopuri principale sunt reducerea deficitului comercial si promovarea Romaniei ca destinatie de investitii, s-a intalnit vineri cu Ren Hongbin, ministru adjunct al Comertului.Cei doi oficiali au semnat protocolul sesiunii din acest an a Comisiei Inter-guvernamentale romano-chineze de Cooperare Economica, prin care sunt stabilite liniile directoare ale colaborarii bilaterale pana la urmatoare sesiune. Principalele domenii abordate au fost energia, infrastructura, tehnologia informatiei si comunicatiilor, tehnologiile avansate, protectia mediului si turismul. Consolidarea cooperarii bilaterale in domeniul agriculturii si al exportului romanesc de produse agroalimentare pe piata chineza au fost subiectele evidentiate in discutiile dintre demnitari."Am transmis ca economia romaneasca are potentialul de a sustine o crestere accelerata a exporturilor. De asemenea, am aratat ca Guvernul roman, orientat spre business, a adoptat o serie de masuri pentru crearea unui climat de afaceri prietenos, promovand tratamentul egal si nediscriminatoriu al tuturor partenerilor economici, indiferent de provenienta lor", a declarat Oprea.Ministrul roman l-a invitat pe oficialul chinez in Romania la urmatoarea sesiune a Comisiei, care urmeaza a fi dublata si de un forum economic, la care vor participa reprezentanti ai companiilor de stat si private.Vizita ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat in Beijing are loc in perioada 1 - 4 noiembrie si mai cuprinde discutii cu oficiali ai Bancii Industriale si Comerciale a Chinei (ICBC) si ai unor mari companii, pentru promovarea proiectelor de tip Parteneriat PublicPrivat.Datele oficiale arata ca valoarea totala a schimburilor comerciale intre Romania si China a depasit 4 miliarde de dolari, in primele opt luni ale anului 2018, din care 604,02 milioane de dolari exporturi romanesti pe piata chineza (crestere cu 14,81% fata de perioada similara a anul precedent) si 3,43 miliarde de dolari importuri din China (crestere cu 26,31%) .