Rusia restrictioneaza importurile de produse din carne de porc din Romania

"Decizia a fost luata din cauza inrautatirii situatiei epizootice cu privire la pesta porcina africana si a dovezilor privind extinderea epidemiei in Uniunea Europeana. In special, potrivit International Epizootic Bureau, un nou focar a fost inregistrat in randul porcilor mistreti din zona Satu Mare din Romania", se arata intr-un comunicat de presa al Rosselkhoznadzor.La inceputul acestei luni, Rosselkhoznadzor a introdus restrictii temporare cu privire la importurile de porci vii si produse din carne de porc din Ungaria, din cauza izbucnirii unei epidemii de pesta porcina in regiunea nordica Heves.Virusul care provoaca pesta porcina africana este inofensiv pentru oameni si pentru alte animale, insa, pentru mistreti si porcii de ferma, boala - pentru care nu exista inca un vaccin - este mortala in aproape toate cazurile, ducand la decesul animalelor in termen de 10 zile.In Romania, la inceputul acestui an a fost descoperit un focar de pesta porcina africana in localitatea Micula, la aproximativ 7 kilometri de granita Romaniei cu Ungaria si Ucraina. In luna martie, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare a instituit masuri speciale de protectie pe raza mai multor localitati dupa depistarea unui nou caz de pesta porcina africana, in localitatea satmareana Bercu Nou.