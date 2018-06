UE confirma: In iulie va incepe razboiul comercial cu SUA

Majoritatea statelor membre sprijina planul Comisiei Europene (CE) de a impune taxe la unele produse importate din SUA, in valoare totala de aproximativ 2,8 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari), transmit DPA, Reuters si Financial Times."CE se asteapta sa finalizeze inainte de sfarsitul lunii iunie procedura relevanta in coordonare cu statele membre astfel incat noile taxe sa fie aplicate din iulie", a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, responsabil pentru uniunea energetica, Maros Sefcovic.Acesta a apreciat ca decizia SUA din 31 mai de introducere a unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat "a fost unilaterala si ilegala" si a necesitat raspunsul UE.Lista pregatita de Comisia Europeana include aproximativ 200 de produse importate din SUA, inclusiv bourbon, pasta de arahide, suc de portocale, precum si otel, imbracaminte, vase de agrement, motociclete si produse industriale. Ulterior, lista va putea fi extinsa.Oficialii de la Bruxelles sustin ca taxele au fost calibrate pentru a provocate SUA pagube economice echivalente cu cele suferite de UE din cauza impunerii taxelor vamale la importurile de otel si aluminiu.