Angajatii romani sunt cei mai expusi riscului de saracie din intreaga UE

Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%), Spania (13,1%), Luxemburg (12%), Italia (11,7%) si Bulgaria (11,4%). La polul opus, cel mai mic risc de saracie in randul persoanelor ocupate se regaseste in Finlanda (3,1%), Cehia (3,8%), Belgia (4,7%) si Irlanda (4,8%).Datele Eurostat mai arata ca, la nivelul UE, riscul de saracie la persoanele ocupate a crescut constant in ultimii ani, de la 8,3% in 2010 la 9,6% in 2016. Aceasta tendinta de crestere s-a inregistrat in majoritatea statelor membre, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in Ungaria (de la 5,3% in 2010 la 9,6% in 2016, crestere de 4,3 puncte procentuale), Bulgaria (crestere de 3,7 puncte procentuale), Estonia (3,1 puncte procentuale), Germania (2,3 puncte procentuale), Italia si Spania (ambele cu o crestere de 2,2 puncte procentuale).Doar in noua state membre UE riscul de saracie la persoanele ocupate a scazut in 2016 comparativ cu 2010, cele mai mari progrese fiind inregistrate in Lituania (de la 12,6% in 2010 la 8,5% in 2016, scadere de 4,1 puncte procentuale), urmata de Danemarca (scadere cu 1,2 puncte procentuale), Letonia (1,1 puncte procentuale) si Suedia (1,0 puncte procentuale).Riscul de saracie la persoanele ocupate este influentat foarte mult de tipul de contract de munca: acest risc este de doua ori mai mare pentru cei care lucreaza in regim part-time decat cei care lucreaza full time si de aproape trei ori mai mare pentru cei care au locuri de munca temporare decat cei cu locuri de munca permanente.Repartitia pe sexe arata ca barbatii ocupati au un risc mai mare de saracie decat femeile ocupate, 10% respectiv 9,1% in UE, in timp ce