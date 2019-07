Deficitul de specialisti produce pierderi de 7 miliarde de euro economiei romanesti (studiu)

Astfel, mai mult de jumatate dintre antreprenorii romani (52%) sustin ca lipsa personalului calificat le genereaza pierderi financiare, care, estimate pentru intreaga economie, ajung la 7,1 miliarde euro, noteaza PwC.Majoritatea antreprenorilor se confrunta cu lipsa candidatilor mai ales atunci cand vor sa recruteze tehnicieni, personal administrativ sau experti in vanzari."Dificultatea de a gasi angajati cu abilitatile necesare pentru anumite ocupatii limiteaza potentialul de crestere al companiilor antreprenoriale si, implicit, al economiei tarii. Estimarile antreprenorilor arata ca pierderile lor totale cauzate de lipsa fortei de munca se situeaza la 3,7% din Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei. Migratia masiva a lucratorilor romani catre statele din Vestul Europei, imbatranirea populatiei si programa educationala inadecvata sunt principalele motive care au condus la actuala situatie de pe piata muncii", declara Ionut Simion, country managing partner, PwC Romania.Peste o treime dintre antreprenorii romani (36%) afirma ca deficitul de angajati le genereaza pierderi de pana la 5% din cifra de afaceri, 10% indica pierderi intre 5-10%, iar 6% spun ca depasesc 10% din cifra de afaceri. Totusi, 48% arata ca nu au pierderi din acest motiv.Masurile pe care le iau antreprenorii romani pentru a atrage specialisti sau pentru a dezvolta abilitatile digitale ale angajatilor sunt formarea interna si externa, recrutarea de absolventi si calificarea fortei de munca prin colaborarea cu start-up-urile din domeniul tehnologiei.Un numar de 68% dintre antreprenori spun ca gasesc greu personal tehnic si personal administrativ sau de suport, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc printre tarile din Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste deficitul de acest tip de specialisti.De asemenea, 50% dintre antreprenori au probleme sa angajeze personal de vanzari, 46% nu gasesc ingineri, 40% - traineri, iar 22% dintre patroni nu gasesc personal pentru management superior. Pentru fiecare dintre aceste ocupatii, Romania se afla pe locul al doilea in regiune din punct de vedere al lipsei de personal.Un numar de 22% mentioneaza ca dificila angajarea specialistilor in domeniul financiar- contabil, procent care situeaza Romania pe locul al treilea in Europa Centrala si de Est, iar 18% au dificultati in angajarea expertilor digitali.La nivelul Europei Centrale si de Est, pierderile economice totale estimate din cauza deficitului de specialisti ajunge la 358 miliarde de euro, valoare care depaseste PIB-urile cumulate ale Croatiei, Ungariei si Slovaciei, noteaza PwC.Sondajul PwC a fost realizat in perioada februarie-aprilie 2019, pe un esantion de 2.993 de persoane cu functii de decizie din companii cu o cifra de afaceri de cel putin 10 milioane euro din 53 de tari din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. Din total, 600 de intervievati provin din Europa Centrala si de Est.