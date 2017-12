Salariul minim creste la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018

Salariul de baza minim brut pe tara "se stabileste la 1.900 de lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,66 ore, in medie, pe luna, in anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora", se mentioneaza in document.Majorarea salariului minim brut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei reprezinta o crestere de 31,03% fata de anul 2017 si este influentata de transferul contributiilor de la angajator la angajat, care reprezinta 22,75%."Majorarea salariului de baza minim brut pe tara urmareste depasirea pragului de 40% pentru plata muncii din total productie, astfel incat sa se apropie de 50%, media din Europa", preciza Executivul in data de 29 noiembrie intr-un comunicat remis AGERPRES.Nivelul de 1.900 de lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost stabilit in urma dezbaterilor cu partenerii sociali, mai informeaza Guvernul.Aplicarea acestei masuri va avea un impact asupra Produsului Intern Brut real de 0,6 puncte procentuale prin stimularea ocuparii, cresterea puterii de cumparare a salariatilor si reducerea muncii la negru, mentiona sursa citata.