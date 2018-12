Ce ne asteapta in 2019: Salarii mai mari pentru bugetari, ''taxa pe lacomie'' pentru banci si benzina mai scumpa

Pe parcursul anului urmator vor exista modificari in ceea ce priveste taxarea companiilor energetice si a celor din sectorul telecom, iar bancile vor plati o "taxa pe lacomie".Tot din 2019, comisionul de administrare pe Pilonul 2 de pensii scade la 1%, de la 2,5%, iar pensiile vor creste din septembrie.De asemenea, de la 1 ianuarie, volumul de date in roaming fara suprataxa va creste.Angajatii din sistemul public vor avea salarii mai mari incepand cu 1 ianuarie 2019. Majorarea va fi de 25% din diferenta dintre ce primesc acum si ce este prevazut in Legea salarizarii pentru anul 2022, dupa cum a anuntat, pe 3 decembrie, ministrul Muncii, Marius Budai.Cateva zile mai tarziu, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca din 2019 se va aplica cresterea salariilor bugetarilor la fel ca si majorarea punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie 2019, iar voucherele de vacanta se vor da pentru toti bugetarii la fel ca in 2018.Ministrul Finantelor a facut aceste precizari dupa ce sindicatele din Administratia Nationala a Penitenciarelor au dat publicitatii un proiect potrivit caruia Guvernul ar dori sa inghete salariile bugetarilor anul viitor.Cei care nu vor primi bani in plus la salarii sunt medicii si asistentele, care au primit de la 1 martie 2018 o crestere pana la nivelul din 2022.Toti salariatii de la stat vor primi, incepand cu 1 ianuarie 2019, indemnizatie de hrana, reprezentand doua salarii minime pe economie, a declarat, pe 21 decembrie, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Acordarea indemnizatiei de hrana este prevazuta in Legea 15/2018 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.Salariul minim brut va fi majorat, de la 1 ianuarie 2019, la 2.080 lei, respectiv la 2.350 lei pentru angajatii cu studii superioare.Olguta Vasilescu, fostul ministrul al Muncii, afirma in luna noiembrie ca primul pas este modificarea Codului muncii."Dupa ce va fi modificat acest Cod al Muncii, va trebui sa venim cu o Hotarare de Guvern. De la 1 ianuarie ar urma sa fie salariul minim pe economie 2.080 de lei, o crestere neta cu 100 de lei, iar salariul minim pentru cei cu studii superioare 2.350 de lei si pentru cei care au minim 15 ani vechime la fel, 2.350 de lei", a spus Vasilescu.Intre timp, Guvernul a renuntat la prevederea legata de vechimea de 15 ani, iar noul ministrul de resort, Marius Budai, a afirmat ca o astfel de masura ar fi afectat foarte mult mediul de afaceri.El a subliniat ca ideea de a majora salariul minim si pentru cei cu 15 ani vechime la 2.350 de lei fost pusa in discutie la propunerea sindicatelor, insa, in final, nici sindicatele nu au mai votat-o in cadrul Consiliului Economic si Social.Hotararea prin care salariul minim brut creste la 2.080 de lei iar pentru angajatii pe functii pentru care sunt necesare studii superioare si care au cel putin un an vechime salariul minim brut creste la 2.350 de lei a fost aprobata pe 7 decembrie.De asemenea, salariul minim in constructii va creste la 3000 de lei brut de la 1 ianuarie 2019, potrivit ordonantei privind masurile fiscal-bugetare, aprobata in 21 decembrie de Guvern.De la 1 ianuarie 2019, benzina comercializata pe piata din Romania va contine 8% biocarburant, fata de 4,5% pana acum, potrivit unei ordonante de urgenta aprobate de Parlament in aceasta toamna.Acest lucru va duce la o scumpire la pompa de 7-10 bani pe litru, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii companiilor petroliere. Aceasta deoarece rafinariile vor fi obligate sa modifice reteta pentru fiecare tip de benzina.Guvernul a aprobat inghetarea pretului gazelor timp de trei ani, incepand cu 1 aprilie 2019."In perioada 01.04.2019 - 28.02.2022, producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa vanda cu pretul de 68 lei/MWh cantitatile de gaze naturale rezultate din activitatea de productie interna curenta catre furnizori si clienti finali eligibili", se arata in Ordonanta de Urgenta adoptata de Executiv la 21 decembrie.Totodata, va fi inghetat pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici, dupa cum a anuntat, tot pe 21 decembrie, consilierul de stat Darius Valcov. El a precizat ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va elabora o metodologie in acest sens, in luna ianuarie 2019.De la 1 martie 2019, contributiile datorate de companiile energetice la ANRE vor creste la 2% din cifra de afaceri, de la 0,1% in prezent."Contributia baneasca perceputa de la titularii de licente in domeniul energiei electrice, al energiei electrice si termice in cogenerare pentru componenta energia electrica, al gazelor naturale, este egala cu 2% din cifra de afaceri realizata de acestia din activitatile ce fac obiectul licentelor acordate de ANRE, cifra de afaceri calculata conform reglementarilor ANRE aprobate prin ordin al presedintelui ANRE cu avizul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza", potrivit ordonantei din 21 decembrie.Si operatorii din sectorul telecom vor plati catre ANCOM o contributie de 3% din cifra de afaceri, fata de 0,4% in prezent.Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, in aceasta saptamana, ca incepand cu data de 1 ianuarie 2019, suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior in cazul depasirii limitelor utilizarii rezonabile a unor servicii in roaming in UE/SEE vor scadea, in timp ce volumul de consum rezonabil va creste cu 25% fata de cel aplicat in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018.Astfel, suprataxa pentru date scade cu 25%, din prima zi a anului viitor (de la 6 la 4,5 euro/GB), in timp ce suprataxa pentru apelurile primite se reduce, din 3 ianuarie, cu aproximativ 7%, de la 0,91 la 0,85 eurocenti/minut.La nivel national, tot incepand cu data de 3 ianuarie 2019, nivelul maxim al suprataxei pe care RCS&RDS S.A. este autorizata sa o perceapa propriilor clienti pentru apelurile primite in roaming in SEE, in conditiile prevazute in Decizia presedintelui ANCOM, scade de la 0,91 la 0,85 eurocenti/minut.Din data de 15 iunie 2017, datele (internetul mobil - MB/GB) consumate in roaming in UE/SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi, in cazul celor mai multe dintre planurile tarifare, furnizorii pot stabili un volum de date care pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara costuri suplimentare intr-o perioada de facturare (volum de consum rezonabil) . Incepand cu 1 ianuarie 2019, volumul de consum rezonabil va creste cu 25% fata de cel aplicat in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018.Pentru a inlesni estimarea volumului de date pe care utilizatorii le pot consuma in roaming in UE/SEE fara suprataxa, ANCOM a dezvoltat o aplicatie de tip widget, ce va fi actualizata cu tariful de 4,5 euro/GB incepand cu data de 1 ianuarie 2019. Aplicatia ofera rezultate relevante pentru toti utilizatorii de planuri tarifare cu acces la roaming, cu exceptia celor ai RCS&RDS S.A., operator autorizat sa aplice suprataxe de roaming de la prima unitate de consum.Guvernul a decis impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%, asa-numita "Taxa pe lacomie"."Un punct foarte, foarte important spunem noi si cred ca si asteptat este cel legat de introducerea unui mecanism ce are in vedere protejarea populatiei si a firmelor care au credite prin impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR-ului mai mare de 2%. Stim cu totii si avem aici si documente oficiale, inclusiv raportul Bancii Centrale din decembrie 2018, precum si documente ale Bancii Centrale Europene si nu numai, documente care arata sau evidentiaza foarte clar anumite practici, de fapt, incorecte fata de populatie, fata de economia reala si in acest sens am propus unele masuri. Si anume aplicarea, cum spuneam, sau impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%. Orice depasire a acestui nivel este taxat cu diferite marje propuse de Ministerul de Finante", a spus ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.La randul sau, Stefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, intrebat care va fi efectul "taxei pe lacomie", in conditiile in care mediul de afaceri si chiar programele guvernamentale se bazeaza in mare parte pe imprumuturi bancare, a aratat ca statul nu isi doreste sa castige bani din aceasta taxa."Este o taxa din care Guvernul Romaniei nu doreste sa castige bani, este o nontaxa, e o taxa de descurajare. Ne dorim ca ROBOR sa ramana intr-o limita decenta si asa vom ajuta mediul de afaceri", a subliniat Oprea.Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se mentine la 1.100 lei si, de la 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie va creste cu 15% si va deveni 1.265 lei.Pe 6 decembrie, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici a precizat ca voucherele de vacanta le vor primi toti bugetarii in 2019 si se vor da sub aceeasi forma ca in acest an."Se vor da la fel ca anul acesta, tip voucher, chiar daca in Legea salarizarii s-a trecut ca se da o suma de bani. Va fi la nivel de 1.450 de lei pentru toti bugetarii, fara nici un fel de problema. A fost o masura buna si cu impact foarte important pentru industrie", a adaugat ministrul.In perioada 2019-2021, bugetarii nu vor mai fi platiti pentru orele suplimentare, iar acestea se vor compensa numai cu timp liber corespunzator acestor ore.Exceptie face personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala.Statul roman este obligat sa restituie soferilor taxa auto pana la 30 iunie 2019.Sumele ramase de restituit, reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (1) din OUG 52/2017, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, pana la data de 30 iunie 2019.